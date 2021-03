Hundesalon statt Bühne: Esther Unzen stammt aus Eckernförde, hängte jetzt aber vorerst die freiberufliche Schauspielerei in Berlin an den Nagel, um in ihrer Heimatstadt Hunde zu frisieren. Dafür hat sie ihren Laden Nordpfote eröffnet und möchte noch viel mehr für die bellenden Fellnasen anbieten.