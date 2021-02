Notbetreuung: In diesen Kitas sind noch Plätze frei

Eckernförde

In den Kindertagesstätten ist es vielerorts ruhiger als sonst. Die Notbetreuung ist eine besondere Situation für alle: Erzieher, Kinder, Eltern. Maximal zehn Kinder pro Gruppe sind zugelassen, Anspruch haben Alleinerziehende und Eltern, die in systemrelevanten Berufen arbeiten. In der Altenholzer Kita Lollipop sind alle Plätze belegt, die Kindertagesstätte Parkallee in Gettorf dagegen könnte doppelt so viele Kinder aufnehmen.

Die DRK-Kindertagesstätte Dänischenhagen ist bislang nicht an der Kapazitätsgrenze angelangt. Rund 30 Kinder seien aktuell in der Notbetreuung, sagt Susanne Rademacher, Leiterin der DRK-Kita. Bei fünf Gruppen in der DRK-Kindertagesstätte könne Rademacher also für bis zu 50 Kinder einen Platz anbieten. Während des ersten Lockdowns habe das nicht ausgereicht. Jetzt gebe es Eltern, die zwar „Systemrelevanz anmelden könnten, das aber nicht tun“.

Anzeige

Rademacher spricht von vielen Akadamikern, Ärzten und Lehrern, deren Kinder ihre Kita in Dänischenhagen besuchten und für mehr Bedarf an Betreuung sorgten. Vermutlich lässt sich so die unterschiedliche Auslastung der Betreuungsplätze erklären.

Notbetreuung: Zu wenig Plätze in Altenholz

Auch in der Kita Lollipop in Altenholz nutzten nicht alle ihren Anspruch auf die Notbetreuung, sagt Leiterin Melanie Mendrys. „Wenn alle Berechtigten den Platz beantragen würden, hätte ich ein Problem“, erklärt sie. Alle 40 Notbetreuungsplätze in vier Gruppen seien belegt. „Mehr ist personell nicht umsetzbar“, sagt sie. „Ich wäre froh, wenn die Notbetreuung bald endet.“

Lesen Sie auch: Notbetreuung sorgt für Konflikte

In der Kindertagesstätte Parkallee in Gettorf sind die Kapazitäten bei Weitem nicht erschöpft. Zwischen 37 und 45 Kinder würden in den acht Gruppen betreut, 80 dürften es sein, sagt Leiterin Wera Eibelshäuser.

„Das liegt vielleicht an unserem Gebiet“, vermutet sie. Es gebe wenig alleinerziehende Eltern, andere verzichteten auf ihren Platz in der Notbetreuung. Außerdem suchten sich einige Eltern eine Patenfamilie und organisierten die Betreuung der Kinder untereinander.

Regionale Unterschiede bei der Notbetreuung

„Wir könnten noch eine Gruppe besetzen“, sagt Stefanie Ludvik, Leiterin der Evangelisch-Lutherischen Kindertagesstätte Sankt Nicolai in Eckernförde. Sie sei „wirklich sehr dankbar“, dass die Eltern so umsichtig mit dem Thema Notbetreuung umgingen und viele trotz ihres Anspruchs die Kinder zu Hause behielten.

Lesen Sie auch: Hier ist die Hälfte der Eltern systemrelevant

Auch in der städtischen Kindertagesstätte Eckernförde Mitte befinden sich wenig Kinder in der Notbetreuung. „Wir haben viele Eltern, die nicht berufstätig sind“, erklärt Leiterin Barbara Madzar.

Eingeschränkter Regelbetrieb: Vorschulkinder zuerst?

Und wie sieht es aus, wenn sich ein Stufenplan, wie ihn Ministerpräsident Daniel Günther eingebracht hat, bei der Bund-Länder-Konferenz durchsetzt und ein eingeschränkter Regelbetrieb bei einem stabilen Inzidenzwert unter 100 in zwei Wochen wieder starten könnte? Mendrys sieht sich in Altenholz vor Herausforderungen. „Wenn wir strikt in kleinen Gruppen betreuen müssen, wird es schwer“, sagt sie.

News aus Eckernförde Alle wichtigen News aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Rademacher äußert Bedenken. Wenn wieder mehr Kinder in der Kita seien, fühlten sich Kollegen, die zur Risikogruppe gehörten oder Risikopersonen in der Familie hätten, weniger vor einer Ansteckung geschützt.

Die Kita Parkallee in Gettorf hingegen wäre bereit. „Ich fände es sinnvoll, wenn wir wie im ersten Lockdown zuerst die Vorschulkinder wieder ins Boot holen dürften“, sagt Eibelshäuser. Und auch Ludvik in Eckernförde gibt grünes Licht: „Wir haben das Personal, wir haben die Räume – wir warten nur auf die Kinder.“