Kitas geschlossen, nur der Notbetrieb läuft. Notbetreuung klingt nach Ausnahme, nach einer winzigen Gruppe, die Hilfe braucht. In Osdorf ist allerdings fast die Hälfte der Kinder der großen kommunalen Kita in Notbetreuung. 46 Prozent der Eltern haben systemrelevante Jobs. Wie kommt das? Und was bedeutet das für die Kita?