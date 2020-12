Kein positiver Befund – das ist die Bilanz der großen Corona-Testaktion in Eckernförde. Knapp 600 Personen hatten sich an zwei Tagen in der Sporthalle am Saxtorfer Weg vor dem Weihnachtsfest testen lassen. Dabei kamen rund 12.000 Euro für die Corona-Nothilfe zusammen.