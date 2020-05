Nur in einigen Kirchen zieht Leben ein

Altenholz

"Wir freuen uns natürlich für unsere Gemeinden, dass Gottesdienste wieder möglich sind", sagt Matthias Krüger, Propst im Kirchenkreis. "Allerdings ist die Freude eher verhalten: Die Gottesdienste werden anders sein, denn viele Regeln und Vorschriften müssen beachtet werden. Das verunsichert Menschen und lenkt ab vom eigentlichen Gottesdienst."

Die Auflagen des Landes sehen vor, dass nur eine Person pro zehn Quadratmeter Kirchenraum zulässig ist. Besucher müssen zwei Meter Abstand voneinander halten. Wer spricht, sogar vier Meter. Gemeinsamer Gesang ist nicht erlaubt, Mund-Nasen-Schutz wird "dringend empfohlen".

Altenholzer Kirchengemeinderat stimmte knapp ab

Eine grundsätzliche Anspannung und Sorge um die Gemeindeglieder bleibe, sagt Propst Sönke Funck. „Insofern können wir diejenigen unserer Pastorinnen und Pastoren verstehen, die sich vorerst gegen die Wiederaufnahme ihrer Gottesdienste entscheiden – aber auch jene, die jetzt die Möglichkeit ergreifen möchten, ihren Kirchraum wieder lebendig zu gestalten und leibhaftig mit ihrer Gemeinde zu beten.“

In Altenholz fiel die Entscheidung des Kirchengemeinderates denkbar knapp aus. Neun Mitglieder stimmten für einen Gottesdienst, sieben dagegen. Bei Gleichstand hätte keine Andacht stattgefunden. "Es war spannend", sagt Pastor Dirk Große.

Letztendlich habe das 15-Punkte-Konzept überzeugt, das er mit seinem Kollegen Okke Breckling-Jensen erarbeitet hat. Das sieht unter anderem vor, dass im mehr als 350 Quadratmeter großen Eivind-Berggrav-Zentrum nur 30 Stühle aufgestellt werden - im Abstand von mindestens zwei Metern.

Gottesdienst im Eivind-Berggrav-Zentrum auf Instagram

"Ein ungewohntes, vielleicht sogar befremdliches Bild", finden die Pastoren. Mit der angehenden Diakonin Linda Schiffling und Kirchenmusikerin Susanne Schwerk bieten sie am Sonntag, 10. Mai, zwei Gottesdienste an: um 10 und um 11.30 Uhr.

"Viele wollen die Gelegenheit nutzen, schließlich ist es der erste Gottesdienst seit acht Wochen", so Breckling-Jensen, der sich in der Gemeinde umgehört hat. Deshalb rechnet er damit, dass einige Besucher abgewiesen werden müssen. Für sie gibt es die Predigt auf Papier und live über Instagram.

Das wollen viele Mitglieder des Kirchengemeinderats nutzen, um anderen Besuchern keinen Platz wegzunehmen, berichten die Pastoren. Die Gottesdienste fallen mit 45 Minuten kürzer aus als sonst.

Zwei Andachten in Osdorf mit telefonischer Anmeldung

Statt der Choräle mit der Gemeinde übernimmt Sängerin Juliane Grenz die Gesangsparts solo hinter einer Plexiglasscheibe auf der Empore. "Es wird ein Probelauf", sagt Okke Breckling-Jensen. Am kommenden Dienstag werde im Kirchengemeinderat beraten, ob eine Wiederholung zu verantworten ist.

Auch die Gemeinde Osdorf-Felm-Lindhöft bietet gleich zwei Gottesdienste an, um 10 und um 11 Uhr. Jeweils stehen nur 20 Plätze zur Verfügung. Pastor Thomas Heik bittet um Anmeldungen unter Tel. 04346/9470 oder an info@kirche-osdorf.de.

Kirchen in Eckernförde und Owschlag bleiben zu

Für viele andere Kirchengemeinden führt die Begrenzung der Besucher zur Absage: "Nach Abzug der Beteiligten dürften wir maximal acht Leute in die Kirche lassen, also feiern wir vor Ort keinen Gottesdienst", sagt etwa Pastor Christian Bingel aus Owschlag. Die Kirche ist aber zwischen 10 und 18 Uhr für das persönliche Gebet geöffnet.

Auch in den Eckernförder Kirchen Borby und St. Nicolai bleibt es still am Sonntag. "Unser Kirchengemeinderat tagt erst am 14. Mai", sagt Pastor Dirk Homrighausen. Dann werde über das Schutzkonzept entschieden. "Wir nehmen das sehr ernst", sagt er. Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit.

In diesen Kirchen werden Gottesdienste gefeiert:

Altenholz: 10 und 11.30 Uhr

Bünsdorf: 10 Uhr in Groß Wittensee

Gettorf: 10 Uhr; 17 Uhr Videoandacht

Hamdorf: 10 Uhr

Hohn: 10 Uhr, zweiter Gottesdienst bei Bedarf um 11 Uhr

Hütten: 10 Uhr und 11 Uhr

Kosel: 10 Uhr, Fleckeby

Osdorf: 10 Uhr, zweiter Gottesdienst bei Bedarf um 11 Uhr

Büdelsdorf: 10 und bei Bedarf 11 Uhr, Auferstehungskirche

Hohenwestedt: 10 Uhr

Jevenstedt: 10 Uhr, YouTube und 15 Uhr, Kurzandacht vor der Kirche

Nortorf: 10 Uhr, Andacht vor der Kirche

Osterrönfeld: 10 und bei Bedarf 10.40 Uhr

Rendsburg

Bugenhagen-Kirche: 9.30 Uhr

St.-Jürgen-Kirche: 10.30 Uhr

St.-Marien-Kirche: 11 Uhr

Schenefeld: 10 Uhr

Alle anderen Gemeinden verzichten oder haben sich noch nicht entschieden.

