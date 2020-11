Sonniges Herbstwetter – da treibt es an diesem Wochenende viele raus an die Ostsee. Trotz frischer Meeresbrise gilt allerdings auch in Eckernförde auf der Strandpromenade die Maskenpflicht. Doch halten sich die Spaziergänger daran? Ein erster Eindruck vom Sonnabendnachmittag.