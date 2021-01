Eckernförde

An der Haltestelle Gaehtjestraße steht Janosch Paul. Der 26-Jährige ist regelmäßiger Busfahrer. Doch beim Blick auf das Dynamische Fahrgastinformationssystem (DFI) wird er enttäuscht. Die elektronische Anzeige bringt nur einen Verweis: „Bitte auf Aushangfahrplan und Wagenschilderung achten!“. Das ist nicht im Sinne des Erfinders. Paul kennt solche System aus Kiel. „Dort zeigen sie an, welche Linie wann abfährt und ob es Ausfälle oder Verspätungen gibt“, sagt er.

DFIs sollen für mehr Klarheit sorgen

So ist das auch in Eckernförde gedacht. Der Kreis hat deshalb für rund 100000 Euro, gefördert von Land und Bund, fünf solcher DFI-Anlagen an den Haltestellen Gaehtjestraße (beidseitig), Reeperbahn/Schulweg (beidseitig) und eine zentrale Anzeige am ZOB installieren lassen. Vorteil dieser Systeme: Sie zeigen in Echtzeit an, wann, welcher Bus abfährt. Gerade im Sommer, wenn die Straßen des Ostseebades verstopft sind, hat es der Stadtverkehr schwer, Fahrzeiten einzuhalten. Per Ortungsdaten der Busse sollen die DFIs hier für Klarheit und Übersicht sorgen.

Aktivierung im Laufe des Februars

Ursprünglich sollte es schon vergangenes Jahr soweit sein. Doch Malte Nevermann, ÖPNV-Planer beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, bittet noch um etwas Geduld. Nach seinen Angaben sollen die dynamischen Fahrtanzeiger „im Laufe des Februars“ in Betrieb gehen. „Die Stromanschlüsse sind da, wir sind jetzt dabei, die Hintergrundtechnik zu installieren“, so der Planer. Ist diese aktiv, sollen die realen Abfahrtzeiten der Busse nicht nur an den Haltestellen-Tafeln aufleuchten, sondern auch in der Nah.SH-App auf dem Smartphone angezeigt werden. „Beides speist sich aus der gleichen Quelle“, erläutert Nevermann.

Neue Fahrpläne sind noch in Druck

Derzeit geht es aber noch ganz analog an den Haltestellen zu. Und leider noch mit teils veralteten Fahrplänen. „Die Neuen sind in Druck“, kündigt Kerstin Bügler, Chefin des Stadtverkehrs Eckernförde an. Da im Rahmen der Neustrukturierung noch kleinere Fahrtzeitanpassungen vorgenommen werden mussten, hinken die Pläne etwas hinterher. „Wir hoffen, dass nächste Woche die Aushänge auf den aktuellen Stand gebracht werden können“, sagt Bügler. Bis dahin sind die neuen Pläne nur im Internet (www.se-reisen.de) einsehbar.

Eckernförde: Zwei neue Bus-Linien stehen aus

Kernpunkte der Fahrplan-Modernisierung sind eine bessere Anpassung der Buszeiten an die Bahn sowie eine stärkere Einbindung des Einkaufszentrums Hörst an der Rendsburger Straße mit seinen großen Märkten. Insgesamt bedient der Stadtverkehr derzeit drei Linien werktags sowie eine vierte für den Wochenenddienst. Geplant sind in Eckernförde mit der Umstrukturierung des ÖPNV noch zwei weitere Linien. Die 5 soll die Borbyer Feldweg-Siedlung an die Innenstadt anbinden und die 6 soll im Süden als äußerer Ring die neuen Wohngebiete anfahren.

Durchstich zum Domsland in Eckernförde

Das Neubaugebiet Schiefkoppel ist derzeit provisorisch in die Linie 4 eingebunden. Für die Linie 6 sind laut dem ÖPNV-Planer des Kreises allerdings noch einige bauliche Maßnahmen seitens der Stadt erforderlich. Nevermann meint damit insbesondere den Durchstich zwischen den beiden Wohngebieten Domsland und Schiefkoppel, der noch fehlt. Sind hier die Voraussetzungen geschaffen, sollen die Linien 5 und 6 in einem Paket umgesetzt werden. Wann der Durchstich kommt, konnte das Bauamt Freitag noch nicht beantworten.

Masken-Vorschrift funktioniert in den Bussen von Eckernförde

Der Stadtverkehr hat derzeit mit Corona-Folgen zu kämpfen. „Das Fahrgastaufkommen ist deutlich gesunken“, sagt Bügler. „Der Bus ist nie voll.“

Umso sicherer können sich die verbliebenen Fahrgäste fühlen. Mit der neuen Vorschrift, medizinische Masken im Bus zu tragen, gibt es nach Angaben der Leiterin keine Probleme. „Das funktioniert, uns sind keine Klagen bekannt.“ Die Fahrer würden auf die Einhaltung der Regeln achten. Positiv sei die Neuanpassung der Fahrzeiten an die Züge aufgenommen worden.