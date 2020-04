Gettorfer Politik im Corona-Modus

Gettorf

Vernebeln die Virusfolgen für das öffentliche Leben die kritische Sicht und den Willen zur inhaltlichen Diskussion über Themen, die das Gemeindeleben jenseits von Corona berühren?

Auf die Idee hätten Zuschauer kommen können am Mittwoch im Kultur- und Bildungszentrum an der Isarnwohld-Schule in Gettorf. Aber sie waren gar nicht da.

Lediglich Volkshochschulleiterin Bodil Busch, deren Stelle von 15 auf 25 Stunden aufgestockt wird, um sie auch mit dem Kulturmanagement zu betrauen, hörte sich an, wie die Verteilung ihrer Aufgaben vertraglich geregelt wird.

Verhindert Corona auch den Gettorfer Weihnachtsmarkt 2020?

Und Thomas Grötsch, Chef des Handels- und Gewerbevereins, blickte nickend auf die zum einmütigen Ja erhobenen Hände, als es um die Erhöhung der Standgebühren auf dem Gettorfer Weihnachtsmarkt um 50 auf 399 Euro ging.

Die ist einer Umfrage unter Standbetreibern zufolge ein ohnehin akzeptabler Betrag. „Wenn wir 2020 überhaupt einen Weihnachtsmarkt haben“, entfuhr es Bürgermeister Hans-Ulrich Frank ( CDU).

Der schon vorab in Videokonferenzen einmütig abgestimmte Ortsentwicklungsplan, an dessen Zustandekommen sich so viele Bürger beteiligt hatten und der ursprünglich hätte ausführlich dem Publikum präsentiert werden sollen, war noch fixer bestätigt.

Eine halbe Million Euro Zuschuss für Gettorfs Mühle

Freude ließ verbal immerhin Frank durchdringen: Der virtuell gefasste Beschluss der vier Fraktionen zu Beginn der Kontaktbeschränkungen war nämlich von den Zuschussgebern ohne Wenn und Aber akzeptiert worden.

Gleich darauf lief auch die ersehnte Zusage über fast eine halbe Million Euro Förderung für die Sanierung der Mühle Rosa per E-Mail im Amt Dänischer Wohld ein. „So haben wir für weitere Projekte mehr Spielraum“, merkte Frank lächelnd nach dem formell nötigen Beschluss am Montag an.

Mehr als Nicken rangen sich die wohl von den seltsamen Corona-Sitzungsumständen beeinflussten übrigen zehn Gemeindevertreter trotz allem nicht ab.

Gettorf hat die Zahl der politischen Sitzungsteilnehmer verringert

Warum nur insgesamt elf Vertreter statt 21 wie sonst? Um die Personenzahl zu senken, hatten sich die Fraktionen verständigt, dass die CDU vier, die SPD drei, Grüne und FDP je zwei Plätze besetzen. So bleibt das parteipolitische Verhältnis gewahrt.

Das Pairing greift auch am Montag, 27. April, um 18.30 Uhr im Amt, wenn der Sozialausschuss über die Umsetzung der Kita-Reform berät. Acht Bürger, die sich im Amt anmelden, dürfen dabei sein.

Erleichternde Nachrichten hatte Frank eingangs verkündet: Anders als in Kiel sind Notgruppen der geschlossenen Kindertagesstätten in Gettorf nicht an der Grenze der Belastbarkeit.

Notgruppen der Kindergärten reichen in Gettorf aus

„Oft ist nur ein Kind da“, bilanzierte er. „Das wird bald etwas mehr. Aber die Lage bleibt noch entspannt. Das gilt auch für die offene Ganztagsbetreuung der Grundschule. Wir können sogar Kinder aus Schinkel mit betreuen.“

In Puncto Gewerbesteuer wirkt sich Krise bisher auch moderat für Gettorf aus. Zurückgestellte Vorauszahlungen und Stundungen belaufen sich aktuell auf 54.000 Euro – bei einem angenommenen Einnahmevolumen von 2,9 Millionen Euro.

Dass das kommunalpolitische Leben wieder Fahrt aufnehmen werde, beschworen Frank und Amtsdirektor Matthias Meins unisono. „Ab 3. Mai begleiten unsere Mitarbeiter die Sitzungen wieder“, sicherte Meins zu.

