Die Künstler für das Strand-Open-Air 2020 am Eckernförder Südstrand stehen fest: Am Sonntag, 5. Juli, treten die Band Silbermond und der Sänger Max Giesinger auf. Das teilte Veranstalter Daniel Spinler jetzt mit. Einen Tag vorher, am 4. Juli, stehen „The BossHoss“ auf der Bühne.