Hanf ist im Gespräch. Cannabis mit dem Wirkstoff THC für medizinische Zwecke wächst in Neumünster. Auf Gut Hohenhain in Schwedeneck gedeihen auch zwei Sorten Hanf - ohne THC. Ökobauer Burkhard von Langendorff baut Nutzhanf an. Der Kieler Arzt Dr. Erich Conradi stieß das Projekt an.