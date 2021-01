Eckernförde

Eigentlich dürfte die Stadt auf dem Ufergelände an der Norderhake des Noores gar nicht bauen. Hier gilt ein Abstandsstreifen von 50 Metern zur Wasserfläche. Damit wäre der Skatepark an dieser Stelle gestorben. Mit Blick auf die Jugendeinrichtung und die Nähe zur Innenstadt hat die Untere Naturschutzbehörde des Kreises jedoch eine Ausnahmegenehmigung erteilt und den Abstandsstreifen auf 30 Meter reduziert. Nach Angaben des Leiters der städtischen Abteilung für Naturschutz und Landschaftsplanung, Michael Packschies, finden sich auf der avisierten Skatepark-Fläche unter anderem einige alte Weißdornbäume sowie verschiedene Obstbäume, darunter zweimal der seltene Rote Herbstkalvill.

Ein seltener Apfel mit rotem Fruchtfleisch

Diese alte Obstbaumsorte ist laut Wikipedia schon 1565 als „Echter Rotapfel“ im fürstlichen Lustgarten in Stuttgart angepflanzt worden. Die genaue Herkunft ist unbekannt. Früher wurde dieser Apfel in Mitteleuropa häufiger angebaut, inzwischen ist er selten geworden. Der Rote Herbstkalvill weist nach Angaben von Packschies eine Besonderheit auf: Nicht nur die Schale ist rot, sondern auch das Fruchtfleisch, das ein himbeer- bis erdbeerartiges Aroma entfaltet. Zum Glück stehen die beiden Raritäten am Rand zur Hecke am Schulweg, sodass ihr Erhalt nach Einschätzung des Naturschutz-Experten nicht schwer ist. Insgesamt wachsen in dem Gebiet 18 Obstbäume und vier Weißdornbäume.

Ersatzquartier für Fledermäuse

Bei der Untersuchung der Biotop-Struktur des Geländes fielen unter anderem Mehlschwalben, Turmschwalben, Amphibien (im Uferstreifen), zahlreiche Insektenarten sowie Fledermäuse auf. Für sie sind an der vierspurig ausgebauten Bundesstraße 76 zwischen Norderhake und Noor extra Abweisgitter angebracht, damit sie den Verkehr überfliegen. „Wir werden ein Ersatzquartier bauen müssen“, erläuterte Packschies. Weiter empfiehlt die Bestandsaufnahme eine insektenfreundliche Beleuchtung. Das heißt: Ein abends hell ausgeleuchtetes Skatepark-Gelände ist am neuen Platz nicht möglich.

Neuer Standort am Schulweg war umstritten

Der Standort des neuen Skateparks auf den ehemaligen Kleingärten in Eckernförde war im Vorfeld umstritten gewesen.

CDU, SSW und FDP hatten den Kino-Standort auf dem alten Skatepark durchgesetzt. SPD, Grüne und Linke hatten städtebauliche und ökologische Bedenken erhoben. Der Kreis bescheinigte den ehemaligen Kleingärten „Biotop-Potenzial“.