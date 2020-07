Schinkel

„Schon wieder Kohlrabi!“, entfährt es dem Gemüsegärtner. Eine dicke Knolle nach der anderen zieht er aus dem Boden. 80 Prozent Ertrag liefert der Kohlrabi 2020, „bombig“, wie er sagt. Das Dunkelgrün der Blätter leuchtet vor wolkenverhangenem Himmel, der die Felder heute mit Sprühregen segnet.

War da nicht ein spitzer Unterton? Der Ökogärtner aus Schinkel schmunzelt. „War nicht so ernst gemeint, der Spruch. Das ist wie mit allem, das man immer hat. Ich persönlich bin kein Kohlrabi-Fan mehr, wenn’s ums Essen geht. Meine Kunden sind es Glück um so mehr“, setzt er hinzu.

Und wer es noch nicht ist, wird es beim Anblick der Reihen mit unterschiedlich reifen Kohlrabis. Beim Betrachten der Fenchelknollen, Lauchstangen, Zucchinis, Salatköpfen in Rot und Grün, der Zuckermaispflanzen, Hokkaidokürbisse, die noch groß werden wollen, wird einem der Mund wässrig.

Nicht alles darf gleichzeitig werden im Gemüsebaubetrieb in Schinkel

„Wenn alles gleichzeitig reif würde, hätte ich ein Problem“, betont der Fachmann. „Den Kohlrabi zum Beispiel pflanze ich ab der zweiten Märzwoche in 16 Abteilungen im Wochenabstand. Mitte August kommen die letzten Pflanzen in die Erde, sodass die späten Exemplare Anfang Oktober reif sind. Ähnlich verfahre ich sortenabhängig mit allem.“

Daher können die Kunden mehrerer Biomärkte in Kiel von Frühling bis Herbst stets frischen Kohlrabi kaufen, den der mittelschwere, fruchtbare Boden von Schinkel hervorgebracht hat. Der richtige Zeitpunkt der Pflanzung ist das A und O im Freiland-Gemüsebau, wenn sich die Ernte über Monate erstrecken soll.

„Daran tüftelt man lange. Jeder Boden und jede Gemüsesorte reagiert anders“, weiß der Experte. „Und jedes Jahr hat noch Wetter- und Klimabesonderheiten.“ Erfahrung ist also genauso wichtig.

Seit 1992 besteht der Gemüsebaubetrieb am Gut Rosenkrantz

Seit 1984, nach der Ausbildung, hat sich Thiele dem Gemüsebau nach Biolandrichtlinien verschrieben. „Zunächst waren wir eine Gruppe, die auf einem Hof in Owschlag Biolandbau ausprobiert hat. Damals war auch Gerd Boll vom Hof Großholz in Schwansen dabei“, berichtet er von den Anfängen.

1992 stellt sich Thiele auf eigene Füße und pachtete Land auf Rosenkrantz. Nicht gleich florierte der Betrieb so wie heute. „Jahre dauerte es, bis alles optimal lief. Dazu gehört, dass man genau weiß, auf welche Kunden man sich am besten einstellen kann. Ob man besser mit der Direktvermarktung zurecht kommt, oder Geschäfte und Großhandel beliefert.

Letzterer Weg hat sich für mich als richtig erwiesen“, zieht er Bilanz. „Der Hofverkauf lohnt sich kaum bei mir. Bis auf die Tomatenbox habe ich ihn eingestellt. Und für Wochenmärkte bräuchte ich Personal.“

Gute Organsisation macht den Erfolg im ökologischen Landbau aus

Heute ist der Gemüsebaubetrieb bestens durchorganisiert. An drei festen Wochentagen wird geerntet. Drei Saisonkräfte helfen. Am Vortag erhält Thiele von den festen Abnehmern Listen, welches Gemüse in welcher Menge gefordert ist.

„Genausoviel ernten wir. Danach waschen wir das Gemüse, packen es in Pfandkisten. Am nächsten Tag holen Laster zweier Bio-Großhändler sie ab. Die Kieler Lieferungen fährt mein vierter Mitarbeiter Jörg Petersen aus.“ Außerdem gibt es zwei Wochenmarktbetriebe, die Ware von ihm beziehen und auf dem Exer in Kiel verkaufen.

Die Begeisterung für den Job ist Thiele anzusehen. Gleichwohl würde er den Betrieb in Schinkel in den nächsten Jahren gern an Jüngere übergeben, die er gut einarbeitet. An diesem Morgen ist aber erst einmal Gewächshausarbeit angesagt.

Polnische Saisonkräfte helfen seit 27 Jahren in Schinkel

Henryk Kozbial (67) und Sohn Artur (23) aus Polen sind Fachleute für Tomaten und Gurken, hegen und pflegen die Leckereien fast selbstständig. Der Vater ist seit 27 Jahren jedes Jahr sechs Monate in Schinkel. „Und vorher war ich zwei Jahre auf dem Owschlager Hof“, ergänzt er.

„Wir sind fast wie Familie“, bestätigt sein Chef. Da kennt man auch die Vorlieben des anderen. Zum Beispiel, dass Thieles Lieblingsgemüse Tomaten und Fenchel sind – und nicht der Kohlrabi.

