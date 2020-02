So ist der Pflegealltag im Osdorfer Heim

Osdorf

Strahlend kommt Uwe Wessel ins „Zentrum“: 55 Jahre alt, Auszubildende Fachpflegekraft im dritten Jahr, dynamisch, sportlich. Seinen Beruf als Fitnesstrainer hat er „gern“ an den Nagel gehängt für „die Erfüllung, die ich jetzt finde“.

Azubi in dem Alter? „Ich bin keine Ausnahme“, sagt er, lächelt. „Unsere älteste Auszubildende ist über 60.“ Das Haus wird er mir zeigen. Alles darf ich sehen, mit allen reden. Bei der Arbeit werde ich sein Schatten sein.

„Das Zentrum“, klärt er auf, „ist unser Mittelpunkt, die Kreuzung aller Wege von Bewohnern und Personal, Veranstaltungssaal. Und hier sind die Lümmelbänke.“ Gleich hinter dem nie abgeriegelten Glaseingang in das sternförmig angelegte Haus öffnet sich diese bunte Welt aus Sofas, Sitzecken, Tischchen.

Motto im Osdorfer Heim: Jeder darf sein, wie er ist

Auch in der Frühe ist hier fröhlicher Betrieb. Auf der Empore legt sich eine ältere Dame gerade auf die Polsterbank. Eine Mitarbeiterin deckt sie zu, und schon schlummert die Bewohnerin selig.

„Jeder darf hier sein, wie er ist“, heißt das Haus-Motto. „Wir sind eine offene Einrichtung“, bekräftigt Wessel. Er spricht von der Freiheit in und um das Haus. Die ist ihm „das Wichtigste für Demenzkranke, die ihre Würde behalten“.

Zu den Stationen geht es türenlos auf zwei Etagen. Eine Pforte an der Treppe verhindert, dass jemand stürzt. Wer hinunter will, bekommt Hilfe. Niemand muss sein, wo er nicht sein will.

Zum Anbau mit gerontopsychiatrischer und Palliativstation sowie Pflegeoase führt ein Glasgang. Wer hier wohnt, den schränken Demenz und Co. so ein, dass er ständige Zuwendung braucht. Zur Pflegeoase müssen wir dennoch durch eine Tür. Niemand soll hier planlos hineinlaufen.

Schwer Demenkranke kommunizieren oft wortlos

„Moinmoin!“, ruft Uwe Wessel in einen offenen Schlafraum. Er macht bei Heiner (Name geändert) eine kleine Reaktion aus. „Er ist steif wie ein Brett, hat viel Schmerzen“, klärt er leise auf. „Heiners Gehirn ist so angegriffen, dass alles verkrampft. Manchmal aber haben wir eine schöne wortlose Kommunikation, die ihm Spaß macht.“

Azubi Daniela Meyer (17) sorgt derweil geduldig dafür, dass eine reglos wirkende Frau einige Bissen isst. „Heiner aus dem Bett zu holen, ist schwer“, bestätigt sie. Ist das nicht zu viel menschliches Leid anderer in so jungen Jahren?

Daniela blickt mich erstaunt an. „Wir sind doch im Team. Mir macht es Freude, Menschen in dieser Phase angenehme Momente zu schenken.“ Daraufhin zeigt mir Wessel das Pflegebad mit Spezialwanne. Dank kleinem Kran kommt selbst Heiner ins warme Wasser. Dann kann er genießen.

Im Pflegeheim Osdorf darf Zähneputzen ein Höhepunkt sein

Jetzt muss Uwe Wessel Herrn K. aufwecken gehen. Der Senior mag den Morgen nicht, er bleibt lange im Bett. Sanft schiebt mein Begleiter die Gardine auf. „Nur ein wenig“, sagt er. „Wir wahren die Intimsphäre und die Bedürfnisse.“ Dass ich dabei bin, geht nur, weil ich als Kollegin gelte.

„Sie müssen hier etwas abkönnen“, hat er mich gewarnt. Wessel versorgt zuerst eine große Wunde bei K. neu. Das tut schon beim Anblick weh. Der Senior stöhnt leise, behält die Augen weiter geschlossen, sagt kein Wort. Wessel lobt ihn, sagt, „dass wir ein super Team sind“.

Das Zähneputzen gerät jetzt zum Höhepunkt. K. hat richtig Spaß daran, das Putzen kann er. Sein Geicht waschen kann er dagegen nicht. Lange darf er sich beim Mundspülen Zeit lassen. Und als Wessel ihm das frische gestreifte Hemd anzieht, ist die Welt in Ordnung.

Pflegepersonal in Osdorf fokussiert sich auf den Moment

„Nur der Moment zählt“, sagt Wessel. Auf dem Flur stimmt Pflegeassistent Joachim Fuchs gleich mit ein. „Wir lernen diese Unmittelbarkeit auch für uns“, ergänzt er. Zufall: Fuchs war einmal Fitnessschüler von Wessel und auch in einer ganz anderen Branche. Beide haben beherzt den Beruf gewechselt.

Dass Bewohner so aktiv wie möglich sind und frei agieren können, hat auch eine therapeutischen Zweck in Osdorf. Wessel: "Je passiver Demenzkranke sind, je weniger ihr Gehrin gefordert ist, desto schneller schreitet die Krankheit fort."

Im "Zentrum" des Hauses wird nun mit allen, die gerade da sind, auf den 30. Geburtstag zweier Pflegekräfte mit Saft und Sekt angestoßen. Heimleiterin Grit Petzold steht mittendrin. Musik ertönt, zwei Bewohnerinnen tanzen spontan. Eine Seniorin ergreift zärtlich die Hand ihres Stuhlnachbarn, der versonnen ins Weite blickt.

Die beiden jungen Pflegekräfte Jannika Koch und Celine Hecht sehen das Gewusel freudig mit an, erheben das Glas und stoßen mit einer Rollstuhlfahrerin an. „Auf die Freude, Edda!“, rufen sie ihr zu. Die Dame nickt. Gerade ist ihre Welt genau richtig.

