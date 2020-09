Von der Stadt aufs Land und dann ins Ausland: 2008 hängte Agnes Flügel ihren Job in Hamburg an den Nagel und gründete die Honigmanufaktur Flügelchen in Waabs. Vor zwei Jahren zog sie nach Portugal. Mit KN-online sprach sie über Lehren aus der Krise und ihr neues Buch "One-Way-Ticket nach Lissabon".