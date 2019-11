So hatte keiner Eckernfördes St.-Nicolai-Kirche je gesehen. Rund 100 Besucher pilgerten am Sonnabend ab 18 Uhr in den Innenraum. Dort hatte Künstlerin Katrin Bethge für ihre Installation „Lichtdurchflutet“ 16 Overheadprojektoren aufgestellt. Das Resultat war ein besonders optisches Erlebnis.