Verhindert ein Zaun Unheil in Osdorf?

Das hat Einrichtungsleiterin Grit Petzold am Mittwoch gegenüber dieser Zeitung bestätigt.

„Wir gehen alles durch und prüfen, welche Maßnahmen an Ausgängen und Fenstern sinnvoll sind. Auch ein Zaun um unser Grundstück ist nicht ausgeschlossen. Wir möchten auch, dass die unmittelbaren Nachbarn unserer Einrichtung wieder beruhigt sein können.“

Zwei orientierungslose Senioren waren am Wochenende aus dem Haus gegangen, ohne dass das Heimpersonal es bemerkte. Einer der Männer verschwand am Sonnabend, der andere in der Nacht zu Sonntag. Am Montag wurde letzterer in Borghosterhütten aufgegriffen.

Haus Dänischer Wohld in Osdorf ist keine geschlossene Einrichtung

Während der zunächst erfolglosen Suche nach ihm hatte die Feuerwehr den zuerst vermissten Senior tot auf einem Feld entdeckt. Polizei, Feuerwehr, Hundestaffel, Bürger und Heimpersonal hatten verzweifelt nach den Vermissten gesucht.

Auch in der Vergangenheit waren verwirrte Heimbewohner immer wieder mal unbemerkt auf Tour und fanden nicht zurück. Vor zwei Tagen entdeckte eine Anwohnerin eine ältere Frau, die sich auf ein Grundstück in der Nähe des Heims verirrt hatte.

Im Haus Dänischer Wohld, das keine geschlossene Einrichtung ist und ein besonders Konzept der Betreuung schwer Demenzkranker verfolgt, hat 150 Bewohner sowie 163 Mitarbeiter, die besonders geschult sind.

Bürgermeister von Osdorf führt Gespräche im Pflegeheim

Bürgermeister Helge Kohrt ( SPD) dankte Dienstagabend vor der Gemeindevertretung Bürgern, ehrenamtlichen und professionellen Helfern, die Tag und Nacht im Einsatz waren. Und er sprach den Angehörigen des gestorbenen Seniors sein Mitgefühl aus.

„In Kürze wird es Gespräche mit Heimleitung und Geschäftsführung geben, wie man die Lage in den Griff bekommt“, versprach er. „Ein bis zwei Tage nach der Tragödie ist aber nicht der richtige Zeitpunkt dafür.“

Heimleiterin Petzold sagte zu, die Öffentlichkeit über getroffene Maßnahmen zu informieren, sobald sie feststünden. „Ich kann darüber als angestellte Leiterin nicht allein befinden“, ergänzte sie. „Wir sind mit der Geschäftsleitung über alles im Gespräch.“

Eine Nachwirkung der dramatischen Ereignisse treffe das engagierte Mitarbeiterteam besonders hart: „Es gibt viele Anfeindungen.“

