Sie wollen ein Zeichen setzen gegen die „vielfach unerträglichen Inhalte“ bei Anti-Corona-Demonstrationen. Und ihr Mitgefühl ausdrücken für all jene, die unter der Pandemie leiden. In Osdorf ließen Bürger am Sonnabend dafür in mehreren Straßen Taschenlampen in den Himmel leuchten.