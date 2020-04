Mit Abstand das ungewöhnlichste Fest

Strande/Schwedeneck/Felm

Strande: Ein älteres Paar, das seinen Namen nicht nennen möchte, spaziert gegen 10.30 Uhr auf der Promenade. Nein, Familienbesuch hatten sie zum Osterfest nicht. „Unser Sohn aus Surendorf war gestern hier – aber er hat uns nicht besucht“, sagt die 78-Jährige. Und ihr Mann (84) ergänzt: „Wir haben ja Telefon.“

Arzt hält Abstand zur Familie

Kurz darauf kommt Carsten Schrader mit seiner Tochter Katharina vorbei. „Wir haben Ostern nicht viel gemacht“, erzählt die 16-jährige Gymnasiastin. „Wir haben den Luxus, dass wir in Strande leben“, sagt ihr Vater. Das Thema Corona hat die Familie allerdings noch anders beschäftigt als die meisten: Carsten Schrader ist Arzt, hatte schon Kontakt zu Corona-Patienten. Deshalb wohnt er derzeit getrennt von der Familie in der Einliegerwohnung im Haus. Das erklärt auch den Sicherheitsabstand, mit dem Vater und Tochter auf der Promenade unterwegs waren: „Wir wissen ja nicht, wie lange man infektiös ist.“

Vorfreude auf das Wiedersehen mit Kollegen

„Ich habe die ganze Zeit mit Hausputz verbracht“, sagt Ilka Dwinger, die mit Freundin Dorit Wagner unterwegs ist. Die beiden kommen aus Neumünster. „Es gab keine Familientreffen“, erzählt Ilka Dwinger: „Da ist auch im Freundeskreis sehr diszipliniert.“ Dennoch hofft die selbstständige Betreiberin eines Friseursalons, „dass es in einer Woche Lockerungen gibt“.

„Wir haben uns mit unseren drei erwachsenen Kindern getroffen und im Garten gegessen – Spargel“, sagt Dorit Wagner. Sie arbeitet im Homeoffice, freut sich schon sehr darauf, ihre Kollegen irgendwann wieder von Angesicht zu Angesicht zu treffen: „Aber insgesamt haben wir keine Not.“

Schwedeneck, Ortsteil Stohl: Gegen 11.30 Uhr stehen schon um die 25 Autos auf dem Parkplatz, von dem ein Wanderweg zur beeindruckenden Steilküste führt. Doch anders als Anwohner vor Wochen kritisiert hatten, kommen hier alle Fahrzeuge nur aus Schleswig-Holstein, die allermeisten aus der Region. Gerade ist Familie Schwarze aus Kiel angerollt, um hier zu wandern.

Familie lernt Vögel im Garten kennen

„Wir haben Ostern ganz wunderbar verbracht“, erzählt Susanne Schwarze (49). Mit Mann Andreas (54) und Tochter Bianca Maria (24) genoss sie den „großen Garten direkt am Wald. Wir waren den ganzen Tag draußen.“ Das sei völlig okay gewesen. Ja, den Urlaub vor Ostern mussten sie knicken: „Aber wir haben festgestellt, dass wir sehr privilegiert wohnen.“ Und die Familie hat diese etwas anderen Festtage auch genutzt, um mit einem Vogelstimmen-Programm zu lernen, was da so bei ihnen in Garten und Wald herumfliegt.

Schwedeneck, Surendorf: Fast 40 Autos stehen gegen Mittag nur auf dem großen Parkplatz am Kurstrand, auch hier fast ausschließlich Schleswig-Holsteiner. Ein Surfer marschiert mit seinem Board Richtung Strand, wo Kiter schon auf dem Wasser ihre Bahnen ziehen. Susanne und Frank Kopitzke aus Kiel machen sich mit ihrer Tochter gerade auf dem Heimweg. „Nach einem Picknick am Strand“, sagt die 52-Jährige.

Hanna und ihr Vater waren sogar baden

Nicht nur das: Hanna und ihr Vater waren sogar in der eiskalten Ostsee baden. „Bis zum Hals“, sagt die Neunjährige stolz. Weil Ostern nichts mit Freunden und Bekannten ging, hat die Familie viel gemeinsam gemacht, war auch schon am Karfreitag in Surendorf. Hanna hat als Ostergruß einen Hasen mit Mundschutz gemalt, der als Foto verschickt wurde. „Und es gab eine große Osterbäckerei“, erzählt Susanne Kopitzke. Auch sie arbeitet im Homeoffice: „Aber in den Pausen sehen wir zu, dass wir rauskommen.“

Felm: Vom Waldparkplatz Stodthagen führt der Weg ins Stiftungsland Stodthagen und ins Kaltenhofer Moor, eigentlich eher ein Geheimtipp. Gerade sind Birgit und Christian Gebhardt aus Kiel hier angekommen – etwas verwundert darüber, dass der abgelegene Parkplatz am späten Mittag mit etwa 30 Autos schon übervoll ist. „Wir waren Ostern viel an der frischen Luft – regelkonform“, betont sie. Jetzt wollen sie erst mal schauen: „Wenn es uns zu voll ist, gehen wir wieder“, sagt Christian Gebhardt.

Überraschung: Der abgelegene Waldparkplatz ist voll

Dagmar und Ralf Güttler aus Dänischenhagen haben ihre Wanderung schon hinter sich, staunen auch über den Andrang in diesem eigentlich stillen, zauberhaften Winkel: Als sie vor drei Stunden starteten, war noch nichts los. Ganz ruhig hat das Paar Ostern verbracht, ganz ohne Besuche. „Das fühlt sich ein bisschen komisch an“, sagt Ralf Güttler. Der 61-Jährige ist frisch im Ruhestand, leitete als Oberst bis Ende März das Landeskommando Schleswig-Holstein. Die geplante Kreuzfahrt danach fiel aus. Aber Schleswig-Holstein hat ja auch viele schöne Ecken.

Fazit: Holger Klink, Bürgermeister von Strande, schwärmt von einem Osterfest mit großer „Ruhe und Besinnlichkeit im Ort“, nachdem der Ort Ende März fast überrannt worden war. Die Parkplätze waren kaum ausgebucht, fast alle Spaziergänger hätten sich an die Abstandsregeln gehalten. Bewährt hätten sich auch die zwei neuen Schilder am Ortseingang, die auf die Sperrung der Bülker Huk für Autos hinweisen. Dafür seien sehr viele Radler unterwegs gewesen, die die Natur der Salzwiesen auf der Huk ohne den Fahrzeuglärm ganz anders wahrgenommen hätten.

Der Schwedenecker Bürgermeister Sönke Paulsen sagt, die Flächengemeinde von Stohl bis Grönwohld sei über die Ostertage relativ gut besucht gewesen: „Aber es verläuft sich dann doch.“ Anders als zum Beispiel Gemeinden auf dem Ostufer sehe man daher auch mit der Erfahrung der Festtage keine Notwendigkeit, die Parkplätze zu sperren.

Camper dürfen sich nicht zu wohnlich einrichten

Was allerdings in den Ortsteilen Surendorf, Jellenbek und sowie in der Nachbargemeinde Noer-Lindhöft auffiel: Wohnmobile und kleine Camper hätten die Parkplätze als Not-Campingplätze betrachtet, Gestühl herausgestellt und sich nett eingerichtet: „Das geht nicht.“ Er habe die Camper auch darauf angesprochen. Wenn die Einschränkungen durch Corona noch länger andauern, müsse man sich darum im Amtsbereich, zu dem auch Dänischenhagen, Noer und Strande gehören, „gezielter kümmern“.

