Ostern in Eckernförde - Fürs Abendmahl Brot und Wein "to go"

Die hohe Corona-Infrektionsrate stellt die Kirchen zu Ostern, dem wichtigsten Fest der Christen, vor besondere Herausforderungen. Die St.-Nicolai-Gemeinde und die Borbyer Kirchengemeinde in Eckernförde sind da kreativ. Eine Aktion unter vielen ist das Abendmahl "to go" mit Abholdatum am Mittwoch.