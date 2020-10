Zum Abschluss der Ausstellung „Mikroplastik – Vom Fluss ins Meer“ startet dasr Ostsee-Info-Center in Eckernförde am Donnerstag, 29. Oktober, eine Online-Veranstaltung mit Einblicken in die neueste Erkenntnisse. Zwei Experten berichten aus Forschung und Praxis zum Umweltproblem Mikroplastik.