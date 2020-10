Eckernförde

Wie kommen die kleinen Plastikbestandteile ins Meer? Und wie erforscht man das? Darüber gibt die Wanderausstellung des Forschungsprojekts Micro-Catch Balt Auskunft, die vom Bund und vom Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemünde gefördert wird. Micro-Catch Balt hat über einen Zeitraum von drei Jahren die Mikroplastik-Belastung eines typischen deutschen Ostseezuflusses, der Warnow ( Mecklenburg-Vorpommern), sowie den Transport in die Ostsee untersucht.

Einblick in die Mikroplastikforschung

Im Eckernförder Ostsee-Info-Center erhalten die Besucher einen umfassenden Einblick in die aktuelle Mikroplastikforschung. Dazu zählen nach Angaben von Projekt-Koordinatorin Franziska Klaeger die möglichst unverfälschte Probenentnahme ebenso wie das aufwendige Trennen der Proben, die komplexe Analyse der gefundenen Mikroplastik-Partikel und – nicht zuletzt – die Zusammenfassung der ersten Ergebnisse.

An einem interaktiven Multitouch-Display können die Ausstellungsbesucher die wichtigsten Projektinhalte aufrufen. So können sie herausfinden, wie wieviele und welche Mikroplastik-Arten am häufigsten nachgewiesen wurden sowie welchen Einfluss Windrichtung, Gewicht der Partikel und der Flusslauf auf den weiteren Transport in Richtung Ostsee haben.

Plastik im Meer: Aufzeigen von Lösungsstrategien

Für die Umsetzung der Daten in das interaktive Ausstellungselement und die Visualisierung war das Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung in Rostock zuständig. Ergänzt wird der Touch-Tisch durch sechs großformatige Posteraufsteller, die Wissenswertes über die Belastung der Meere, die Quellen, die Transportwege und die Gefahren für die Umwelt vermitteln. Auch mögliche Lösungsstrategien werden aufgezeigt. Dazu haben die drei Freiwilligendienstler im OIC zusätzlich eine Kiste mit Plastik-Alternativen zusammengestellt.

Seife statt Duschgel, Glas- statt Kunststoffflaschen

Anika Bruns (18), die seit August ihr Freiwilliges ökologisches Jahr im Meereszentrum absolviert, war daran beteiligt. „Wir wollten alternative Möglichkeiten aufzeigen“, erklärt sie. So finden sich in der Kiste Seife statt Duschgel, Glas- statt Kunststoffflaschen, wiederverwendbare Boxen statt Plastikbeutel, Bienenwachstücher statt Folie. Anhand eines Duschgels wird auch deutlich, wieviel Mikroplastik-Kügelchen in solch einem konventionellen Gel enthalten sind.

Anika Bruns hat sich bewusst für ein FÖJ im Ostsee-Info-Center entschieden. „Ich wollte mich mit dem Ökosystem auseinandersetzen. Natur und Ostsee liegen mir total am Herzen“, erzählt die 18-Jährige. Darüber hinaus könne sie im Freiwilligenjahr viele neue Erfahrungen sammeln. Bis Sommer 2021 hat Anika Bruns dazu noch Zeit.

So lange bleibt der Plastikmüll im Meer

Müll im Meer bleibt länger erhalten, als viele meinen. Vor allem Plastik hat eine hohe Lebensdauer. Eine Angelschnur braucht immerhin 600 Jahre, bis sie sich zersetzt hat. Eine Plastikflasche benötigt ganze 450 Jahre, bis sie abgebaut ist, und ein Styroporbecher noch 50 Jahre. Plastiktüten bleiben 10 bis 20 Jahre erhalten und Zigarettenkippen immerhin noch bis zu fünf Jahre. Dinge aus natürlichen Rohstoffen lösen sich dagegen weitaus schneller auf. So braucht eine Kartonverpackung zwei Monate, ebensoviel wie ein Apfelgehäuse. Nach Schätzungen sind bislang knapp 100 Millionen Tonnen Plastikabfälle in den Weltmeeren gelandet – Tendenz steigend.

Die Öffnungszeiten:

Die Mikroplastik-Ausstellung im OIC in Eckernförde läuft bis 30. Oktober. Geöffnet ist das Meereszentrum Mo/ Do 11-18 Uhr, Di/Mi 13-18 Uhr und Fr bis So 10-18 Uhr. Die Abstands- und Hygieneregeln sowie das Tragen eines Mund-Nasenschutzes sind zu beachten.

