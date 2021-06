Langholz

Sandburgen bauen, nach schönen Steinen und Muscheln Ausschau halten, auf dem Handtuch entspannen - der Strand in Langholz bietet für den Urlaub an der Ostsee genügend Platz für fast alle Aktivitäten. Ein Strandgrill sorgt dabei für die nötige Stärkung zwischendurch.

Wie komme mit dem Bus an den Strand in Langholz?

Die Linie 711 von Eckernförde ZOB oder Kappeln ZOB kommend hält an den Bushaltestellen Waabs Abzw. Langholz oder Waabs Kummerteich. Von dort ist der Strand in Langholz rund eine halbe Stunde Fußmarsch entfernt.

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Langholz? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

In Langholz können keine Strandkörbe gemietet werden. Für Urlaub an der Ostsee gilt hier: in der Strandmuschel oder dem mitgebrachten Handtuch in der Sonne relaxen.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Am Strand befindet sich neben der DLRG-Wachstation der Hemel Haven Strandgrill. Dort gibt es von Pommes über Döner und Currywurst, Eis und Getränken eine große Auswahl, die die Strandbesucher versorgen.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder?

Am Strand in Langholz gibt es keine Spielgeräte für Kinder. Mit Eimer und Schaufel im Gepäck wird der Strand an der Ostsee zur großen Sandkiste, in der die jungen Urlauber Burgen und Schlösser bauen können.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Neben dem Strandgrill und der DLRG-Wache finden Strandbesucher eine öffentliche Toilette.

Muss ich am Strand in Langholz eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Eine Strandgebühr oder Kurtaxe fällt in Langholz nicht an. Sandburgenbauen und den Ausblick auf die Ostsee genießen ist kostenfrei - egal, ob der Urlaub am Strand eine Woche dauert oder nur einen Nachmittag.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Neben dem Strandgrill am Strand in Langholz befindet sich ein großer kostenfreier Parkplatz, der von 8 bis 20 Uhr genutzt werden kann. Im Van oder Wohnmobil dort zu übernachten, ist verboten.

Sind Hunde am Strand in Langholz erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Am Strand in Langholz sind bestimmte Abschnitte für Hunde gekennzeichnet.

Wie ist die durchschnittliche Badetemperatur?

Im April beträgt die durchschnittliche Wassertemperatur der Ostsee in Langholz noch rund 9 Grad. Bis zum Juli klettert sie dann aber hinauf bis auf 20 Grad, die Urlaubern und Schleswig-Holsteinern Abkühlung an heißen Sommertagen verspricht.

Weitere Infos zum Strand in Langholz

Rund zehn Minuten entfernt von der bewachten Badestelle befindet sich der Campingplatz Langholz. Dort gibt es für Urlauberinnen und Urlauber neben dem Ausblick aus dem Wohnwagen direkt auf die Ostsee im Café Strandräuber und im Proviantamt auch etwas zu essen und zu trinken.