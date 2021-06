Lindhöft

Auf dem Handtuch die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, am ausgewiesenen Strandabschnitt auf den Wellen reiten oder spazieren gehen bis nach Noer - Urlaub an der Ostsee wird hier vielseitig.

Wie komme mit dem Bus an den Strand in Lindhöft?

Die Buslinie 746 fährt die Haltestelle Lindhöft Strandweg an. Anschließend müssen Besucherinnen und Besucher den Strandweg bis zum Meer zu Fuß zurücklegen. Dafür brauchen sie rund 20 Minuten.

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Lindhöft? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

An dem Naturstrand gibt es keine Strandkörbe. Spazieren gehen oder auf dem eigenen Handtuch sonnen sind hier beim Urlaub an der Ostsee angesagt.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Am Strandweg befindet sich auf dem Campingplatz Lindhöft die Gaststätte Seerose, die Besucherinnen und Besucher mit Speisen und Getränken versorgt.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Lindhöfter Strand?

Einen Spielplatz für Kinder gibt es nicht. Mit Eimer und Schaufel wird der Strand zur großen Sandkiste und zum Schauplatz für die größten Sandburgen.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Neben dem Parkplatz am Strand in Lindhöft stehen den Strandbesucherinnen und -besuchern öffentliche Toiletten zur Verfügung.

Muss ich am Strand in Lindhöft eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Eine Strandgebühr fällt nicht an, daher lässt es sich kostenfrei relaxen - egal, ob der Urlaub an der Ostsee einen Nachmittag oder auf dem Campingplatz eine Woche dauert.

Wo kann ich parken? Ist das Parken kostenlos?

Am Ende des Strandwegs kann neben dem Campingplatz geparkt werden. Außerhalb der Saison ist das Parken kostenfrei, vom 1. Mai bis 30. September müssen Strandbesucher und Urlauber für das Abstellen ihres Autos auf dem Parkplatz bezahlen.

Ist das Reiten am Strand in Lindhöft erlaubt?

Vom 1. Mai bis zum 30. September ist das Reiten am Strand von 9 bis 21 Uhr verboten. Davor und danach dürfen Pferde nur an der Wasserkante geritten werden.

Sind Hunde erlaubt oder gibt es einen Strandabschnitt für Hunde?

Es gibt in Lindhöft einen ausgewiesenen Abschnitt, der als Hundestrand dient. Dort können sich die Tiere austoben.

Weitere Tipps zum Strand in Lindhöft

Direkt am Strand in Lindhöft können Urlauberinnen und Urlauber mit Wohnmobil in Lindhöft im auf dem Campingplatz Lindhöft ankern. Allerdings ist dafür eine Mitgliedschaft im Verein der Natur- und Campingfreunde Lindhöft, die den Campingplatz betreiben, erforderlich. Außerdem gibt es einen ausgewiesenen Bereich, an dem Wassersport betrieben werden darf. Besonders wegen der Treibseldünen ist es wichtig, den Naturschutz am Strand in Lindhöft zu wahren.