Der Traum vom eigenen Stofftierladen

Rieseby

In der Aula der Pestalozzi-Schule Eckernförde ertönen laute Stimmen und Gelächter. Das Ostsee-Theater probt das neue Stück „Kuscheltier-Entführungen“, eine Kriminalkomödie, die am 31. Januar in Rieseby-Krog um 19 Uhr Premiere feiert. Das Stück spielt im Leben von Sophie und Sonja, die ihren gemeinsamen Traum eines eigenen Stofftierladens erfüllen wollen. Das Problem: Sie kommen an ihre bestellte Ware nicht ran. Ihnen fehlt das Geld, um die Stofftiere beim Zoll auszulösen. Deshalb beschließen sie den Banker, der ihnen einen Kredit verwehrt, zu entführen. „Sie erwischen leider die falsche Person und werden selbst Opfer einer Erpressung, legen sich mit der Polizei an und wissen letztlich nicht mal mehr, wen sie eigentlich entführen wollten - und wen nicht“, erzählt Kai Hinkelmann, Leiter der Gruppe und Schreiber des Stücks.

Ostsee-Theatergruppe gründete sich 2018

Der Eckernförder hatte bereits 2007 eine Theater-AG an der Jungmannschule gegründet, die jedoch 2017 aufgelöst wurde. Nach der G8-Einführung, dem Abitur nach der zwölften Klasse, hätten die Schüler weniger Zeit für eine AG neben der Schule gehabt. Doch nach einem Jahr schlossen sich ehemalige Mitglieder und Interessierte zusammen und bildeten eine neue Gruppe. „Wir redeten immer wieder darüber und waren uns einig, dass wir wieder gemeinsam Theater machen wollen“, sagt Jennifer, Schauspielerin der Ostsee-Theatergruppe.

Auf Technik wird komplett verzichtet

Das neue Stück ist für das Ostsee-Theater besonders: Auf Technik wird komplett verzichtet. Die Schauspieler, Selina Strohm (25), Lennart von Mutius (21), Finn Koll (21), Ann-Kathrin Zerull (29), Marisa Fink (22), Jennifer Bils (28) und Madeleine Otto (23) hatten in der Vergangenheit häufig Probleme mit der Bühnentechnik gehabt. Ihr Stück soll von Schauspiel und Text leben. Eine Zuschauerin beschrieb das Ostsee-Theater als „Plattdeutsches Theater auf Hochdeutsch“. Laut Hinkelmann trifft das genau zu: „Wir kommen ohne Technik und Requisiten aus. Unsere Ausstattung nimmt vielleicht einen Wäschekorb ein und an ein paar Scheinwerfer, die man an und aus schalten kann.“

Lesen Sie auch:Plattdeutsches Theater: Snutensnackers starten in neue Saison

Zuschauer sollen beim Ostsee-Theater "einfach Spaß haben"

Doch nicht nur das sei so typisch für Plattdeutsches Theater: „Das Stück ist reines Volkstheater und dient zur Belustigung. Wenn man zu viel über die Handlung nachdenkt, ergibt sie keinen Sinn mehr“, sagt Hinkelmann. Man solle „ohne große Erwartungen und Ansprüche“ in das Theaterstück gehen und „einfach Spaß haben“. Denn den haben auch die Schauspieler auf der Bühne.

Wer ebenfalls Interesse hat, beim Ostsee-Theater mitzumachen, kann sich unter info@ostsee-theater.de an Kai Hinkelmann wenden. Die nächste Aufführung ist am Freitag, 31. Januar, Riesby-Krog, um 19 Uhr in Rieseby. Der Eintritt kostet 10 Euro (nur Abendkasse).

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung.

Von Jana Alina Mertineit