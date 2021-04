Begeisterung in Eckernförde und an der Schlei - und viel Arbeit bis zum 19. April. Ostseebad und Schleiregion dürfen als Modell Tourismus vier Wochen die Urlaubsquartiere öffnen. Auch Campingmobile dürfen kommen. In Eckernförde kann sogar die Innengastronomie loslegen. Die Auflagen sind streng.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)