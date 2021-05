Damp

"Wir sind jetzt guter Dinge“, sagte Veranstaltungsmanager Thorben Mangold. Geringe Inzidenzwerte vorausgesetzt, soll es zunächst von Freitag bis Sonnabend, 11. bis 13. Juni, ein sportliches Highlight geben. Beim ersten European-Beachhandballturnier gehen 14 internationale Teams am Aktionsstrand auf Torejagd. Abends läuft ein Veranstaltungsprogramm.

Ein Wikinger-Spektakel führt Gäste am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. Juli, ins Frühmittelalter. Geplant sei eine „Mischveranstaltung aus Markt und Wikingertainment“. Damit werde an frühere Spektakel angeknüpft. Allerdings sollen sich Nordmänner und -frauen diesmal verstärkt mit der Welt der Ritter auseinandersetzen. Richtig aufgedreht werden die Lautsprecher am Freitag und Sonnabend, 23. und 24. Juli, beim ersten Dampland-Festival. Bis zu zwölf Nachwuchsgruppen treten im Wettbewerb an, um die „Rockbands des Nordens“ zu werden. Publikum und eine Jury bestimmen zusammen, wer gewinnt.

Als „Event des Jahres“ sieht Mangold allerdings die zweite Auflage des Wikingerfestivals „Viking Mania“ immer donnerstags bis sonntags im September. Wie bei der Premiere im vergangenen Jahr können Gäste das Geschehen in der fiktiven Wikiniger-Siedlung Noorgard bei Tageslicht kostenfrei miterleben. Und wie 2020 soll abends wieder das Grauen ins Dorf einziehen. Mit acht Hauptdarstellern wird dann ein interaktives Horrorerlebnis inszeniert, für das Eintritt gezahlt werden muss. Für Viking Mania stellt sich das Organisationsteam auf große Nachfrage ein. „Wir vergrößern den Bereich“, so Mangold. 2020 war er für 500 Gäste pro Abend ausgelegt. In diesem September sollen 2500 Gäste gleichzeitig kommen können.