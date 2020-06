Entspannte Pfingsten an Förde und Bucht

Eckernförde

So beurteilt Strandes Bürgermeister Holger Klink nach dem langen Wochenende mit schönem Wetter die Lage in seiner Gemeinde an der Kieler Außenförde. „Nur vereinzelt habe ich Probleme mit dem Corona-Abstandsgebot beobachtet. Die Freude, draußen zu sein, lässt Regeln manchmal vergessen.“

Das bestätigt auch Eckernfördes Touristikchef Stefan Borgmann. „Die Gäste und die Eckernförder, die den Strand und die Stadt mit den geöffneten Geschäften besuchen, haben die Vorsichtsmaßnahmen fast immer im Blick und bleiben dabei locker.“

Gleichwohl war es voll an der Küste. In Strande wie Eckernförde waren die Parkplätze sehr gut bis voll belegt. Bei kühlem Ostwind am Sonntag und Montag tummelten sich aber längst nicht alle am Strand. In Eckernförde bummelten viele Tagestouristen durch die City und am Hafen.

Erneut machte sich wieder eine Karawane von Wohnmobilen und Pkw auf den Weg zur Bülker Huk. Dazu Holger Klink: „Wir haben uns über die Feiertage bewusst entschieden, die Zufahrt nicht zu sperren, und setzen auf die Vernunft. Aber es zeigt sich, dass sich die Probleme mit nicht erlaubten Übernachtungen und Müll-Hinterlassenschaften weiter verschärfen. Hier kontrolliert das Amt jetzt verstärkt. Dies hat aus meiner Sicht wenig mit der Corona-Pandemie zu tun. Das ist ein Trend, den wir schon länger beobachten. Deshalb wird eine innerörtliche Verkehrsplanung für Strande immer dringlicher.“

Hotels und andere Quartiere waren gut gebucht an der Eckernförder Bucht und in Strande, wenn auch noch nicht komplett belegt. Für Hotelgäste gibt es zudem noch Einschränkungen. Borgmann: „Wir haben momentan 65 bis 70 Prozent Auslastung der Quartiere, die wir vermitteln in und um Eckernörde.

Es ist also noch Luft nach oben, aber der Trend stimmt. Ich bin jetzt sehr optimistisch im Hinblick auf den touristischen Sommer 2020. Dass die Bäder nicht überrollt und überfordert wurden, wie mancher befürchtet hat, ist ein gutes Zeichen.“

