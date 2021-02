Owschlag

Im Kindergarten Schwalbennest in Owschlag gibt es einen Corona-Fall. Das hat Andreas Betz, Amtsdirektor des Amtes Hüttener Berge, am Rande einer Sitzung gesagt. Demnach ist ein Kind mit Corona infiziert.

Betz unterrichtete die Öffentlichkeit am Montagabend über den Corona-Fall in Owschlag. Mehr wollte er am Abend nicht dazu sagen.

Owschlag: Corona-Fall in Kita, Kind mit Virus infiziert

Betz will sich im Laufe des Tages äußern. Auch wird erwartet, dass der Kreis Rendsburg-Eckernförde sich äußert.

Den kommunalen Kindergarten Schwalbennest in Owschlag besuchen rund 110 Kinder, davon sind 16 Kinder in der Waldgruppe.

Im Kindergarten Schwalbennest in Owschlag arbeiten 18 pädagogisch ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Raumpflegerinnen und eine Küchenkraft.

