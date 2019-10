Die Kommunen stöhnen, doch unter Eltern löst die Kita-Reform der Landesregierung durchaus Freude aus. In den meisten Fällen sinken die Beiträge für die Betreuung ihrer Kinder im kommenden Jahr erheblich. Wir zeigen am Beispiel des Altkreises Eckernförde, was Eltern sparen können.