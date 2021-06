Die Weichen sind gestellt: Das Ostseebad Stande bekommt 2022 ein digitales Parkleitsystem. In der nächsten Saison ist Schluss mit dem Auto- und Wohnmobilchaos im Wohngebiet, am Leuchtturm, an der Zufahrt zur Bülker Huk, am Hafen. Man sieht sogar schon zu Hause am Handy, ob es freie Parkplätze gibt.