Parkchaos in Schwedeneck: So soll das Problem gelöst werden

Schwedeneck

Am Sonntag war es wieder so weit: Wegen nicht enden wollender Autokolonnen auf dem Weg zum Surendorfer Strand musste Schwedenecks Bürgermeister Sönke-Peter Paulsen (CDU) den Verkehr in geregelte Bahnen lenken. Solche Szenen gab es auch im vergangenen Sommer. Aber im Februar?

„Es war ein erhebliches Verkehrsaufkommen, das uns überrascht hat“, sagte Paulsen am Montagabend im Touristikausschuss. „Gegen Mittag waren sämtliche Parkmöglichkeiten ausgeschöpft.“

Parken in Schwedeneck: Parkplatz soll Abhilfe schaffen

Trotz Verkehrsdurchsage im Radio riss der Ansturm in Schwedeneck bis zum Nachmittag nicht ab. Zwar öffnete die Gemeinde Schwedeneck kurzzeitig den großen Parkplatz am Surendorfer Strand, der jedoch vom Frost immer noch feucht, matschig und kaum befahrbar war.

Nun schwant dem Bürgermeister, dass spätestens zu Ostern ein Verkehrschaos in Schwedeneck droht, wenn es noch mehr Gäste an die Ostseeküste zieht. Daher sucht die Gemeinde Schwedeneck einen Ausweg.

Im Touristikausschuss präsentierte die Vorsitzende Gundula Staack eine Möglichkeit, um den Parkplatz-Engpass in den Griff zu bekommen: Als Lösung schwebt ihr ein Acker an der Straße Zum Kurstrand (in Blickrichtung Strand zur rechten Hand) - neben dem Surendorfer Campingplatz und gegenüber von besagtem großen Parkplatz vor. Die Fläche befinde sich in Privatbesitz. Die Gemeinde Schwedeneck müsste das Gelände pachten. Dort wäre ihrer Aussage zufolge Platz für rund 120 Fahrzeuge.

Parken in Schwedeneck: Tagesgäste sorgen für Chaos

„Der Bedarf an einem zusätzlichen strandnahen Parkplatz ist vorhanden“, ist die Gemeindevertreterin überzeugt. Dadurch ließe sich der Suchverkehr von Touristinnen und Touristen in Schwedeneck eindämmen. Außer den Anwohnerinnen und Anwohnern profitierten ebenso die Strandlokale an der Promenade sowie die Gemeinde Schwedeneck– durch zusätzliche Parkgebühren. Keine Frage, dass Tagestouristinnen und Tagestouristen sowie Urlaubende in dem Badeort willkommen seien.

Den Bedarf an Parkplätzen sah Michael Kreuzer (UBS) auch. Allerdings fühlte sich der Gemeindevertreter überrumpelt: „Der Vorschlag kommt so holterdiepolter.“

Auch Jan Tofaute (SPD) nannte die Idee zwar gut, möchte aber gern noch in der Fraktion beraten. Das Thema kommt in den Finanzausschuss und in die Gemeindevertretung Schwedeneck.

Parken in Schwedeneck: Löst ein zusätzlicher Parkplatz alle Probleme?

Als weitere Gewinner des Vorstoßes nannte Gundula Staack übrigens noch die Camperinnen und Camper: Immer mehr Wohnmobile steuerten Schwedeneck an. Auf dem vorhandenen Parkplatz könnte daher ein Abschnitt für Reisemobile abgezwackt werden, sobald die zusätzliche Fläche mit Stellplätzen in Betrieb sei.

Gleichwohl geht Gundula Staack nicht davon aus, dass ein zusätzlicher Parkplatz sämtliche Parkprobleme in Surendorf beseitigen würde. Zumal im Ortskern durch den Bau eines ÖPNV-Knotenpunktes mit Wende- und Haltestelle für Busse sowie Ladestation fürs Dörpsmobil noch Stellplätze wegfallen werden.

Das ist ein weiterer Knackpunkt: Solange der ÖPNV-Knotenpunkt nicht fertig ist, müssen die Gelenkbusse am Ende der Seestraße, die in Strandrichtung führt, wenden. Für solche Rangiermanöver fehlt im Ort ansonsten der Platz.

Chaos beim Parken in Schwedeneck nicht das einzige Problem

Die Gemengelage mit vermehrtem Busverkehr, Rasern und wild parkenden Tagestouristinnen verärgert jedoch viele Anwohnende. Paulsen bat um Verständnis: „Es ist ein Provisorium, das wir in diesem Jahr zum Abschluss bringen wollen.“

Auch der Ortsteil Stohl erfreut sich bei Spaziergängerinnen und Spaziergängern großer Beliebtheit. „Der Parkplatz ist fast immer voll“, sagte Gundula Staack. Um ein paar zusätzliche Stellplätze zu schaffen, solle die Fläche hergerichtet werden.

Ein unappetitliches Problem am Stohler Parkplatz und auf dem Weg zum Strand sind indes Hinterlassenschaften und achtlos entsorgte Feuchttücher. Eine Komposttoilette soll Abhilfe schaffen. Laut Tobias Brauns (CDU) wurde ein Projektantrag zur Förderung bei der Aktivregion Eckernförder Bucht eingereicht.