7.45 Uhr. Zwei, drei Fahrräder lehnen nur an den Fahrradbügeln vor der Parkschule Gettorf. Dabei besuchen doch 397 Mädchen und Jungen die große Grundschule in Gettorf. Kommt etwa doch keiner zur Schule, obwohl sie heute wieder öffnet? Der Unterricht beginnt doch eigentlich um 8 Uhr. Stattdessen steht die Polizei mit zwei Leuten im Einsatz.

Svea Federsen trägt Polizeiuniform und lächelt. "Läuft prima hier", sagt sie. Sie und ihr Kollege passen heute nämlich an der Bus- und Parkplatzzufahrt zur Parkschule Gettorf auf, "damit alle Kinder sicher über die Straße und in ihre Klassen kommen".

Für Svea Feddersen ist der erste Tag Präsenzunterricht im Lockdown ein besonders netter Einsatz. Sie ist Polizeischülerin und gerade Praktikantin in der Polizeistation Gettorf. Sie arbeitet dort also voll mit.

Und dann kommen sie. Die meisten Kinder sind mit dem Fahrrad unterwegs. Einige Eltern begleiten ihre Schützlinge heute lieber zum Präsenzunterricht im Lockdown. Denn sie sind aufgeregt: Endlich die Freunde wiedersehen! Aber wo bleibt Jakob?

Jakob kommt ein bisschen aufgeregt auf den Schulhof der Parkschule Gettorf

Und da kommt auch Jakob mit seiner Mutter Hellen Ströh auch schon. Wie geht es ihm heute, hat er sich gefreut? Am Freitag war der Achtjährige aus Gettorf noch gar nicht so sicher, ob das Lernen in der Schule im Präsenzunterricht im Lockdown so viel besser ist. "Zu Hause ging das ja auch ganz gut", meinte er. Eigentlich.

Aber jetzt sieht er gleich seine Klassenkameradinnen und Klassenkameraden wieder nach so vielen Wochen Homeschooling. "Ich bin entspannt", sagt er. Cool bleiben also ist angesagt. Wirklich gar nicht freudig aufgeregt? "Ein bisschen", räumt er ein. Das Lächeln sieht man nicht hinter der OP-Maske. Aber die Augen strahlen.

Schnell machen wir noch ein Foto an der Kletterspinne zwischen Turnhalle und den Nebeneingängen der Parkschule Gettorf. Auf die sind die Klassen verteilt, damit die Mädchen und Jungen sich beim Präsenzunterricht im Lockdown nicht drängeln müssen. Und drinnen, in den Fluren der Parkschule Gettorf, gibt es eine Einbahnstraßenregelung. Die war auch schon vor dem Präsenzunterricht im zweiten Lockdown Praxis. Und sie hat nach Worten von Schulleiterin Maren Schumacher super funktioniert.

Mutter Hellen Ströh ist froh über das Ende des Lockdowns der Grundschule Gettorf

Mutter Hellen Ströh kommt mit aufs Bild. Denn für sie ist heute auch eine Art Einschulungstag. Sie ist Mathelehrerin an der Parkschule Gettorf und durfte in den vergangenen Wochen nur an zwei Tagen hin, um in der Notbetreuung zu unterrichten oder Schulaufgaben für zu Hause am Fenster an die Kinder und ihre Eltern auszugeben.

"Nun geh mal schnell rein", sagt sie zu Jakob. Denn inzwischen sind fast alle Kinder schon im Gebäude der Parkschule Gettorf. Sie selbst geht auch gleich durch einen anderen Eingang hinein. Auch für sie ist es der erste Tag Präsenzunterricht im Lockdown.

"Jakob war schon das ganze Wochenende vor Freude aufgeregt", verrät sie. Es sei doch einfach toll, dass er all die Kinder wiedersehen könne. "Zu Hause waren wir eine isolierte Spielfamilie. Unsere drei Kinder haben sich wirklich mit niemandem zum Spielen getroffen."

Präsenzunterricht im Lockdown: Vater Björn Ströh bringt jetzt die anderen beiden Kinder in die Kita

Und wie geht es Hellen Ströh heute? "Super", sagt sie strahlend durch die FFP2-Maske. "Ich freue mich sehr, dass ich die Kinder alle wiedersehe." Wie Jakob hat sie heute vier Unterrichtsstunden vor sich. Das werden wohl fröhliche Stunden im Präsenzunterricht im Lockdown sein.

Indessen ist auch Vater Björn Ströh auf dem Weg. Er bringt Ingrid (4) und Arvid (6) zur Kita. Auch die nimmt heute den Regelbetrieb wieder auf.

Ingrid war schon am Freitag ganz aus dem Häuschen. Arvid war noch unsicher, ob Kita wirklich wieder sein muss. Er kommt ja nach dem Sommer in die Schule.