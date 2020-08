Gettorf.

Schultüte, Ranzen und ein breites Milchzähnegrinsen – daran ändert sich selbst in Corona-Zeiten nichts. Ebenso wenig verschwindet durch die Pandemie das prickelnde Bauchgefühl am ersten Schultag. „Neben Euch sind auch die Lehrkräfte aufgeregt“, verriet Rektorin Maren Schumacher in der Turnhalle. Gerade unter den Corona-Umständen waren ihre Gedanken in den vergangenen Tagen und Wochen verstärkt um den Ablauf der Einschulung gekreist. Es sei diesmal zwar eine Feier in einem „abgespeckten Rahmen“, so die 51-Jährige. Dennoch mangelte es keineswegs an Unterhaltung. Für eine kleine Bühnenshow mit Tanz und Zauberei sorgten Viertklässler – Jonna (fast 10) legte eine beeindruckende Choreografie zum Abba-Lied „Mamma Mia“ hin, der Gesang kam vom Band. Für ihren Auftritt bekamen die „Großen“ verdienten Applaus.

Nur drei Angehörige durften mit

Zu den Corona-Regeln gehörte bei der Einschulungsfeier an der Parkschule, dass jeder Abc-Schütze in Begleitung von lediglich drei Angehörigen erscheinen durfte. Maren Schumacher bedauerte die Begrenzung, sah jedoch angesichts von Pandemie und Auflagen keine andere Möglichkeit. „Sonst wäre die Turnhalle zu voll“, erklärte die erfahrene Schulleiterin mit Blick auf die Vorjahre.

Daher wurde die Einschulungsfeier für die 105 Kinder in zwei Durchgängen abgehalten. Waren erst drei Klassen mit unterm Strich 63 Kindern an der Reihe, folgten danach zwei Klassen mit insgesamt 42 Mädchen und Jungen. Während der Feierstunde mussten die Erstklässler keine Masken tragen. „Sie sind ja in Kohorten unterteilt, die voneinander Abstand halten“, so die Schulleiterin. So saßen die Kinder im Klassenverbund auf blauen Turnmatten vor der kleinen Bühne.

Für Gäste war das Schulgebäude tabu

Die Angehörigen mussten Masken tragen. Wegen des Betretungsverbotes war das Schulgebäude jedoch für die Gäste tabu, weshalb die Begleiter auf dem Pausenhof warten mussten, während die Lütten im Klassenzimmer ihre erste Schulstunde erlebten.

„Es lief doch super, alle waren ganz diszipliniert“, war Jutta Drümmer aus Gettorf nach der Einschulung von Enkel Samuel ganz angetan. Auch Maren Schumacher zog zufrieden Bilanz. Es habe gut geklappt. Zudem verteilte die Rektorin ein Lob an die älteren Schüler, die sich schon brav an die Corona-Regeln hielten. Wer von draußen komme, müsse sich die Hände waschen.

In den Unterrichtspausen bleiben die Kinder allerdings drinnen. „Die Klassenzimmer werden gut durchlüftet“, so die Schulleiterin. Zudem sei in einem Plan geregelt, wann welche Klasse nach draußen auf den Pausenhof dürfe. Dadurch lasse sich die Kinderschar gut auf dem großen Areal verteilen.

Neben Mathe und Deutsch darf das Spielen nicht zu kurz kommen: Deshalb bekam jede erste Klasse bei der Einschulung vom Förderverein der Parkschule eine sogenannte Pausenkiste mit Fußbällen, Schaufeln, Springseilen und Stelzen.