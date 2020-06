Pastor zwischen Krise und Kreativität

Gettorf

Wie haben Sie als Pastor die Corona-Zeit erlebt – im Homeoffice?

Frank Boysen: Als große Familie mit sechs Kindern hatte das auch ganz viele gute Seiten. Wir haben uns als Familie intensiver erlebt als sonst. Keines der Kinder hat Kindergarten oder Schule vermisst. Als Pastor war diese Zeit bisher eine Zeit der Neubesinnung und des Umdenkens. Wir konnten ja nicht mehr wie gewohnt zusammenkommen – dabei lebt Kirche von der Gemeinschaft. Wir haben dann sehr intensiv darüber nachgedacht, wie wir unseren kirchlichen Auftrag unter veränderten Rahmenbedingungen erfüllen können.

Anzeige

Der Verzicht auf Gottesdienste und gemeinschaftlichen Gesang in der Kirche – wie schwer fällt das einem Pastor?

Weitere KN+ Artikel

So ganz verzichtet haben wir ja nicht. In den ersten Wochen hatten wir zumindest die Kirche immer offen gehalten. Es war ein Lichtblick, dass es hin und wieder zu kleinen ungeplanten Andachten kam. Oder dass die Orgel gespielt hat, oder dass ein Gemeindeglied in irgendeiner Ecke Trompete gespielt hat. Aber wir alle haben uns gefreut, dass wir dann wieder – unter strengen Auflagen – Gottesdienste feiern durften und haben diese Möglichkeit sofort genutzt.

Doch diese Gottesdienste mit Desinfektion, Mundschutz, großen Abständen, Personendatenerfassung und ohne Gesang – die waren dann eher etwas für „Insider“ und Unerschrockene. Fröhlichkeit sieht anders aus. Wir haben gemerkt, dass ein Gottesdienst mit diesen Einschränkungen eigentlich fast gar nicht geht, mehr eine Krücke als eine Antwort ist. Die jungen Leute, die Konfirmanden und Eltern mit Kindern – die waren durch diese Form im Grunde ausgeschlossen.

Die Lösung war dann die spontane Leihe eines riesigen Sonnensegels, das wir im großen Pastoratsgarten im Pastorengang aufgerichtet haben. Dazu kam, dass das Wetter in den vergangenen Wochen mitgespielt hat. Unter dem Sonnensegel ging viel mehr als in der Kirche: Gesang mit sehr großen Abständen, Familiengruppen auf dem Rasen, Kindergottesdienst am Lagerfeuer, im Wald, in der Pfadfinderjurte – eine ganz tolle Erfahrung. Und wir haben mehr Gottesdienstbesucher gehabt als sonst.

Gibt es in der Gemeinde wegen Corona mehr Bedarf an Seelsorge?

Auf jeden Fall gibt es mehr Einsamkeit und mehr Kummer. Aber es ist bedrückend, dass wir an dieser Stelle nur teilweise helfen können. Wir kommen nicht in die Pflegeeinrichtungen oder zu Gemeindegliedern, die im Krankenhaus sind. Das ist ein Drama. Wir haben versucht, auf diese Not zu antworten. Der Pastorenkollege Björn Ströh hat zusammen mit ehrenamtlichen Kirchenleuten ein Sorgentelefon ins Leben gerufen, wo Menschen in Not - oder einfach nur mit Gesprächsbedarf - anrufen konnten. Das hat funktioniert und es kam zu guten Gesprächen.

Auf der anderen Seite war die Resonanz auf dieses Angebot überschaubar. Viele Menschen, gerade ältere, wählen einfach keine Telefonnummer, wenn sie nicht wissen, wer sie am anderen Ende der Leitung erwartet. Aber viele Menschen haben ihre Pastoren direkt angerufen, mehr als sonst. Und wir haben darauf geachtet, dass wir sehr gut erreichbar sind.

Was liegt den Menschen auf der Seele?

Viele haben auch praktische Probleme. Über den „Pfadfinderhilfsdienst“ haben wir ältere Menschen oder Risikopatienten betreut, Einkäufe gemacht, die Lebensmittel-Tafel logistisch unterstützt oder auch einmal einen Tablet-Computer zum Laufen gebracht – die Verbindung zur Außenwelt. Da bekommt man viel mit von den Nöten: immer wieder Einsamkeit, Ängste, die Not eines Menschen, der – selbst infiziert – von seinem ebenfalls erkrankten Partner zunächst räumlich getrennt wird. Und dieser Trennung folgt ein einsamer Tod und ein einsamer zurückgelassener Ehepartner. Trostlos ist das, zum Heulen. Seelsorge und Helfen bedeutet mitunter einfach nur zuhören und auch mitweinen.

Wie baut man einen Hilfesuchenden auf, macht einem verzweifelten Menschen Mut?

Zum einen kann man konkret etwas tun. Oftmals sind Senioren alleine, und die Familie ist weit weg. Dann ist es eine Hilfe, wenn Ansprechpartner da sind. Dann kauft der Einkaufsdienst auch schon einmal ganz spezielles Tierfutter ein, oder bringt den Müll an die Straße. Ich hatte tatsächlich mehrfach Anrufe, nach denen ich schnell in die benachbarte Apotheke springen musste oder in die Arztpraxis nebenan, um etwas zu regeln. Geht alles.

Aber wir haben uns auch darauf besonnen, dass wir eine Botschaft weiterzugeben haben: „Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.“ In diesen Glauben kann man Menschen mit hineinnehmen. Man kann für Menschen beten und mit Menschen beten. Das hilft sehr.

Haben Sie im Verlauf der Krise Veränderungen an den Menschen festgestellt?

Natürlich, das haben wir alle festgestellt. Man wird angefaucht: „Stellen Sie den vorgeschriebenen Abstand zu mir her!“ Gar nicht so leicht, wenn man mit einer Handvoll Kinder unterwegs ist. Oder das Denunziantentum ist wieder da: die Sorge, dass der Nachbar einen beobachtet und vielleicht verpfeift.

Aber nicht nur die Aggressivität hat zugenommen, sondern auch die Hilfsbereitschaft. Einige wachsen über sich hinaus, haben die Augen offen, sind aufmerksam und besonders herzlich. Die Pfadfinder haben bei ihren Sammelaktionen für die „Tafel“ so viele freundliche Kommentare und zudem in kürzester Zeit ganz viele Lebensmittelspenden erhalten – das hat uns alle sehr gerührt.

Das Bedrückende ist aber, dass Menschen, deren Nervenkostüm vielleicht ohnehin nie so gut war, die vielleicht auch krank sind, die seelische Belastungen mit sich herumtragen – dass diese Menschen in der Krise mit Angst reagieren. Angst als Grundgefühl, lähmende Angst, eine Verengung der ganzen Persönlichkeit, ein Gefühl der Dauer-Überforderung, ein Bedrohtsein, Tunneldenken, der Verlust der Lebensfreude. Das ist schlimm. Vielleicht trägt unsere Politik daran auch eine Mitschuld, vielleicht auch die Medien, die nach wie vor mit großen Zahlen hantieren, mitunter ohne diese sinnvoll einzuordnen. Bei diesen Menschen ist ein Schaden entstanden, der schwer zu heilen sein wird.

Welche Erkenntnisse kann die Kirche im Speziellen und die Gesellschaft im Allgemeinen aus der Corona-Krise gewinnen?

Die Erkenntnisse der Gesellschaft werden ja schon breit diskutiert. Vielleicht werden wir wieder bescheidener in Bezug auf unseren Lebensstil, auf Luxus- und Fernreisen; vielleicht findet gerade eine heilsame Rückbesinnung auf das Wesentliche im Leben statt. Die Kirche kann natürlich unendlich viel lernen aus einer Krise, aus einer Grenzerfahrung. Wir müssen uns fragen: Wozu sind wir eigentlich da, haben wir uns in der Vergangenheit vielleicht nicht oft verzettelt? Und wir haben gelernt: Irgendetwas geht immer, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, das Evangelium kennt noch viel mehr Ausdrucksformen und Kommunikationswege, als wir gemeinhin nutzen. Und: Unsere Botschaft impft zwar nicht gegen Corona, aber im Glauben „gebieten wir Wind und Wellen“ – so wie Jesus das getan hat. Eine Impfung gegen die Angst, die allerdings immer wieder aufgefrischt werden muss.

Angesichts der Lockerungen: Worauf oder worüber freuen Sie sich jetzt am meisten?

Ich hoffe auf eine Überwindung der Pandemie, die auch in unseren Köpfen Schaden angerichtet hat, und wünsche mir die Unbefangenheit zurück. Wird es irgendwann wieder so sein wie vorher? Ich freue mich auf die Sommerfahrten, die wir jetzt in Fahrrad-Kleingruppen durchführen dürfen. Eine Tour auf dem Ostseeradweg, beginnend auf dem Darß, steht für die einen auf dem Programm. Die anderen werden das Abenteuer Ostholstein mit Schlössern und Badeseen erleben. Und da das Kontaktverbot innerhalb von Kleingruppen aufgehoben ist, wird es fast wieder so sein wie vorher. Unbefangener, unbekümmerter, freier. Und davon lebt die Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und untereinander – das ist die Kernkompetenz von Kirche. Es geht wieder los.

Weitere Nachrichten aus der Region

Hier finden Sie Hilfe und Unterstützung in der Corona-Krise

So können Sie anderen in der Corona-Krise helfen

Hier finden Unternehmen, Selbstständige und Arbeitnehmer Hilfe

Die Themenseite zu #SHbleibtstark finden Sie hier.