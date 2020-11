An der Peter-Ustinov-Gemeinschaftsschule in Eckernförde gibt es einen erneuten Fall von Corona. Wie der Kreis Rensdsburg-Eckernförde am Montag bestätigte, wurde eine Schülerin der Klasse 13b positiv getestet. Eine Quarantäne der gesamten Klasse ist nicht angeordnet. Das stößt auf Kritik.