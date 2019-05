Der Petitionsausschuss des Landtages kommt mit einer Bürgersprechstunde nach Eckernförde. Die Landtagsabgeordnete Jette Waldinger-Thiering erklärt am Montag, 13. Mai, um 16 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt, wie sich Bürger mit Bitten und Beschwerden an den Ausschuss wenden können.