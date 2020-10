Die Auswahl ist groß, doch was ist essbar? Pilzberaterin Saskia Görgler kennt die Antwort. Bei einer Exkursion in die Wälder am Bistensee führt sie Neugierige in die Welt der Pilze ein. Vor allem Maronen-Röhrling und Hallimasch landen in den Körben. Lebenswichtiger Rat: Nur bekannte Arten essen.