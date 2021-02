Piratenspektakel, Aalregatta, Sprottentage: Was 2021 ansteht und was nicht

Eckernförde

Von einer harten Belastungsprobe in Corona-Zeiten spricht Eventmanagerin Ilka Ladwig. Trotz erheblicher Einbußen und Absagen von Veranstaltungen bewahrt die 43-Jährige ihren Kämpfergeist. Die Planung für den Wohlder Markt auf Gut Wulfhagen in Tüttendorf läuft schon.

Der Wohlder Markt ist für das Wochenende am 28. und 29. August geplant. „Die Hälfte der Stände ist schon vergeben“, berichtet Ilka Ladwig von der Agentur Eventzauber-Nord. Insgesamt schweben ihr nach eigenen Worten rund 120 Ausstellerinnen und Aussteller vor. „Wir planen wieder so wie im vergangenen Jahr“, sagt die Veranstalterin, „aber müssen natürlich abwarten, was die Landesverordnung bis dahin hergibt.“

Veranstaltungen in Eckernförde und Umgebung 2021: „Wir passen uns der Situation an“

Einlasskontrollen sowie die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln haben nach ihren Worten im vergangenen Sommer gut geklappt. Immerhin tummelten sich an dem Wochenende Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem Anwesen. So biete das Gutsgelände unter freiem Himmel genug Platz. In der großen Scheune werde darauf geachtet, dass kein Gedränge herrsche.

Ebenso soll das Horror-Maislabyrinth beim Gut Wulfshagen in diesem Sommer wieder öffnen. „Wir passen uns der Situation an“, sagt die Inhaberin der Eventagentur. Was bleibt ihr anderes übrig? Ideen sind gefragt: Eine neue Fantasy-Erlebnisaktion für Familien, Schulen und Kitas soll in Kleingruppen funktionieren – immer abhängig von den aktuellen Corona-Bestimmungen. „Ob das klappt, steht in den Sternen“, sagt die Einzelunternehmerin.

Veranstaltungen in Eckernförde und Umgebung 2021 sollen Einbußen wettmachen

Ein gewisser Verdruss ist ihr anzumerken. „Ich wünsche mir verlässliche und verbindliche Aussagen von der Politik“, sagt die Eventmanagerin, „bei allem Verständnis ist manches schwer nachvollziehbar.“ Sie spielt auf die Schwellenwert-Diskussion nach dem Motto „35 ist die neue 50“ an, ab welcher Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche) Lockerungen kommen sollen.

Erhebliche Einbußen verzeichnete Ilka Ladwig im vergangenen Jahr. Ihre Bilanz: „Frühlings- und Wintersaison sind ausgefallen, das Geschäft lief nur von Juli bis Oktober.“ Sonst arrangiert die Eventmanagerin von November bis März in Restaurants und Hotels im norddeutschen Raum rund 30 Dinner-Shows. Im Lockdown fiel alles flach.

Veranstaltungen in Eckernförde und Umgebung 2021: „Alles soll stattfinden, aber“

Ilka Ladwig, die mit 450-Euro-Kräften arbeitet, hat nach eigener Aussage mit einem Kloß im Hals „bis auf einen der 40 Mitarbeiter alle abgemeldet“. Der Nebenverdienst sei für einige der Studentinnen, Rentner, Hausfrauen oder Angestellten ein fester Bestandteil des Einkommens. „Einige haben auch noch ihren Hauptjob verloren“, so Ilka Ladwig, „die haben jetzt gar nichts.“

Die Eventmanagerin hat zwar staatliche Hilfen bekommen. „Ansonsten lebe ich aber gerade von meinen Ersparnissen“, sagt sie. Ihres Erachtens kommt in der aktuellen Corona-Diskussion die Bedeutung von Kunst und Kultur in der Gesellschaft zu stiefmütterlich weg: „Dabei ist das doch ein Grundbedürfnis der Menschen, trägt zu deren Wohlbefinden bei.“

Auch Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, feilt an der Veranstaltungssaison 2021. Sprottentage, Aalregatta und Piratenspektakel sind in diesem Jahr eingeplant – sofern es die aktuelle Corona-Lage zulässt.

„Alles soll stattfinden, aber im Kleinformat“, so der 46-Jährige. Hinzu kommen die entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln. Die Sprottentage an Pfingsten sind mit Showprogramm denkbar. Ende Juni soll die Aalregatta steigen, das Piratenspektakel folgt Ende Juli/Anfang August.

Zudem schwebt Borgmann im Sommer eine Aktion für Kunst und Kultur im Park in Borby vor, ebenso wie ein Innenstadtfest auf dem Rathausmarkt sowie ein kleines, aber feines Fest im Kurpark an der Konzertmuschel.