Die 17-jährige Eckernförderin gewährte mutig tiefe Einblicke in ihr Seelenleben und schilderte, wie die Krankheit der Mutter das Verhältnis beeinflusste. „Ich habe mich damit abgefunden, dass Du mich ignorierst“, beschrieb sie in einer Ansprache an die Verstorbene, ihre Reaktion als Kind. Eindringlich auch die Beschreibung, als sie die Tote entdeckt: „Plötzlich fällt mit auf, wie kalt Du bist“, liest sie vor. Die versöhnliche Aussage des Textes ist die Erkenntnis, dass es in der Rückschau auf die Zeit ankam, die zusammen verbracht werden konnte.

Lehrerin Farina Wohltmann hatte den zweiten Poetry-Slam in der BBZ-Geschichte mit 27 Schülern organisiert. „Wir waren im März mit Zwölftklässlern bei einem Poetry-Slam in der Kieler Pumpe“, nannte sie den Anlass. „Damals moderierte Poetry-Slammerin Mona Harry. Sie konnten wir auch für unseren Slam gewinnen.“ Der 27-jährige Kielerin ließ allerdings eine halbe Stunde auf sich warten. Den Grund nannte sie gleich: „Es gibt mehr als ein BBZ im Kreis Rendsburg-Eckernförde.“ Sie war irrtümlich erst ins BBZ nach Rendsburg gefahren.

Poetry-Slammerin Mona Harry aus Kiel moderierte

Für gute Stimmung sorgte Harry dann ganz schnell, als sie die Regeln des Dichterwettbewerbs erklärte. Dabei ließ sie die Applauswertung üben. Vom verhaltenen Klatschen für Texte mit nur einem Punkt, die so gut waren wie in der Regionalbahn einzuschlafen bis tosenden Beifall bei zehn Zählern: „Texte, von den ihr wollt, dass sie auf Haut eines Freunde tätowiert werden, damit ihr sie lesen könnt.

Neun Slammer starteten in drei Trios. Mit der Siegerin kamen die Eckernförderinnen Ronja Kock (17) und Franzi Heuser (22) ins Finale. Doch auch die anderen Teilnehmern Georg Frese (16), Maja Jöhnck (19), Mohammed „Mo“ Rammu (18), Luisa Rauer (20) und Paul Rose (19) aus Eckernförde sowie Amelie Schwauna (17) aus Gettorf bekamen einen Zehn-Punkte-Schussapplaus

