Ungewöhnliche Umstände führen zu kreativen Lösungen. Ein Beispiel dafür ist der Poetry Slam in Eckernförde. Nach mehr als sechs Monaten Pause durch Corona gibt es am Freitag, 28. August, eine Wiederauflage an einem besonderen Ort. Denn dafür zieht der Slam aufs Parkdeck über der Speicherpassage um.