Beschlossen: Neuwittenbek soll wachsen

Neuwittenbek

Im Bereich Gettorfer Weg/Bantesholm will die Gemeinde für ein 25 600 Quadratmeter großes Privatgrundstück jetzt den B-Plan aufstellen, damit hier – wie bereits im F-Plan verankert – Wohnhäuser gebaut werden.

„Welche Wohnformen und wie viele Wohneinheiten es sein werden, das ist damit noch nicht festgelegt“, sagt Bürgermeisterin Waltraud Meier ( SPD). „Wir haben nur den Aufstellungsbeschluss gefasst, also den ersten Schritt gemacht. Die Konkretisierung folgt erst in den Gremien.“

Das seit Januar vorliegende Innenbereichs- und Entwicklungsgutachten gibt für dieses Grundstück ein Potenzial von bis zu 25 Wohneinheiten an.

F-Plan Neuwittenbek soll ein Wohn- und ein Mischgebiet festschreiben

Zwei weitere Bereiche sollen im F-Plan künftig für Wohnbebauung und für nicht störendes Kleingewerbe plus Wohnbebauung (Mischgebiet) ausgewiesen werden. Für diese Planänderung fassten die Gemeindevertreter in der Sondersitzung am Dienstag ebenfalls den Aufstellungsbeschluss. Das bedeutet nicht, dass in Kürze ein B-Plan folgen muss.

Es geht zum einen um ein Gemeindegrundstück am Ortsausgang Neuwittenbeks Richtung Warleberg. Es schließt sich an den Sportplatz an und grenzt an die Kreisstraße. Das 45.600 Quadratmeter große Areal gäbe laut Gutachten Platz für bis zu 45 Wohneinheiten her.

Es geht den Neuwittenbekern auch um bezahlbaren Wohnraum

Meier: „Uns ist wichtig, dass hier unter anderem bezahlbarer Wohnraum entsteht. Er sollte für junge Menschen, die mieten möchten, ebenso wie für ältere Neuwittenbeker, die sich verkleinern möchten, geeignet sein. Wir möchten auch ein oder mehrere Mehrfamilienhäuser.“

Die zweite Fläche liegt am Ortsausgang von Altwittenbek Richtung Levensau zwischen Kreisstraße und Bahntrasse. Sie ist im Privatbesitz. Die F-Planänderung soll auf 24.000 Quadratmetern kleines Gewerbe möglich machen, das sich auch mit Wohnen verträgt.

Die Gutachter hatten hier ursprünglich bis zu zehn Wohneinheiten berechnet. Diese Zahl könnte aber geringer ausfallen, wenn das schmale Dreiecksgrundstück tatsächlich bebaut wird. Auch dafür muss dann erst ein B-Plan geschmiedet werden.

Der CDU Neuwittenbek geht die Festlegung zu schnell

Einhellig fielen diese Beschlüsse nicht. Die CDU-Gemeindevertreter votierten nicht für die Änderungen. Sie wurden mit den Stimmen der SPD und der Wählergemeinschaft getroffen. Die CDU hätte sich mehr Zeit für Diskussion und Abwägung vor den Aufstellungsbeschlüssen gewünscht.

Meier: „Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Wir haben das Gutachten bereits 2017 in Auftrag gegeben und uns während des Prozesses alle mit dem Thema beschäftigt.“

Gewisse Abstriche könnte die Neufassung des Regionalplans Windkraft von der Siedlungsentwicklung in Neuwittenbek nach sich ziehen. Eine Vorrangfläche nordwestlich des Dorfs rückt näher heran. Wohnbebauung kann nur in festgelegtem Abstand entstehen. Die Gemeinde bezieht unter anderem deshalb kritisch Stellung.

