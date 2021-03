Die Polizei Eckernförde sucht nach einer etwa 15-jährigen Radfahrerin und einem 55 bis 60 Jahre alten Mann, der das Mädchen in der Sehestedter Straße in Eckernförde festgehalten haben soll. Ein Zeuge hatte sich eingeschaltet, konnte die Situation aber nicht aufklären. Er informierte die Polizei.

Von Cornelia Müller