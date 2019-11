Eine Gartenlaube stand am Freitag an der Oskar-Kusch-Straße in Altenholz in Flammen. Die Feuerwehren Altenholz, Knoop, Dänischenhagen und Strande waren im Einsatz - und bekamen den Vollbrand in Griff. Verletzte gab es laut Uwe Claußen, Altenholzer Gemeindwehrführer, nicht.