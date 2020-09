Eckernförde

Der 52-Jährige fuhr gegen 10.45 Uhr auf dem beidseitig befahrbaren Radweg am Lornsenplatz in Richtung Rendsburger Straße. Ihm entgegen kam auf dem Radweg ein anderer Radler. Aufgrund eines Baums an dieser Stelle sahen sich beide erst spät.

Danach kamen die Schmerzen

Nach Angaben der Polizei berührten sich die Radfahrer, konnten aber einen Sturz vermeiden. Nach einem kurzen Gespräch seien beide überzeugt gewesen, nicht verletzt zu sein. Sie setzten ihre Fahrt fort, ohne Personalien auszutauschen. Erst danach bemerkte der 52-Jährige starke Schmerzen im Schulterbereich. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass sich der Mann einen Bänderriss in der Schulter zugezogen hatte.

Zweiter Unfallbeteiligter gesucht

Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls sowie nach dem zweiten Unfallbeteiligten. Bei ihm soll es sich um einen "älteren Herrn" gehandelt haben. Er trug vermutlich eine blaue Jacke, an seinem Fahrrad befand sich ein Einkaufskorb sowie eine Fahne.

Am Unfallort soll auch noch eine Frau mit ihrem Rad angehalten haben, die sich mit dem anderen Unfallbeteiligten unterhalten hatte. Zeugen melden sich bei der Polizei Eckernförde unter Tel. 04351/908110.

