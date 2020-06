Einbrüche in Gartenlauben halten den Kleingärtnerverien in Osdorf auf Trab. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 21./22. Juni, sowie den beiden Folgenächten öffneten Diebe drei Lauben und ließen unter anderem Bier und Leergut mitgehen. Die Polizei ermittelt.