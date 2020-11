Naturfrevel im Stiftungswald Stodthagen und Kaltenhofer Moor in Felm: Am Sonntag, 22. November, heizte ein Motocrossfan mit seiner Maschine durch den geschützten Wald, zerfuhr empfindliche Pflanzen, schreckte Tiere auf. Jetzt sucht die Polizei in Gettorf Zeugen, um den Fahrer zu ermitteln.