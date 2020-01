327 Einsätze mit 74 Personen in Lebensgefahr: So sieht ehrenamtlicher Feuerwehralltag in Eckernförde aus. Die Bilanz 2019 der Stadtfeuerwehr legt die Belastung der 88 aktiven Frauen und Männer offen.Wehrführer Meint Behrmann und Ordnungsamtsleiter Klaus Kasche bekam Dank in Form hoher Ehrungen.