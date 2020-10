Altenholz

Die Unbekannten müssen den schwarz-roten Roller, der laut Polizeistation Altenholz abgemeldet vor dem Haus im Schoolredder in der Nähe von Famila in Klausdorf gestanden hatte, in der Zeit von 19 und 8 Uhr am folgenden Morgen weggeschoben haben.

Die Beamten gehen davon aus, dass er an der Altenholzer Straße entlang am Friedhof vorbei transportiert wurde. "Gefahren sein können die Täter damit nicht, er wäre gar nicht angesprungen. Der Motorroller war nicht fahrbereit", erklärte Stationsleiter Jörg Schmidt Freitagmittag.

Der Gemeindearbeiter entdeckte das Wrack - der oder die Täter hatten alles Brauchbare abmontiert und den Rest liegen lassen - am Freitag um 11.30 Uhr im Gehölz in Stift. Bis dahin sind es vom Schoolredder rund 1,5 Kilometer.

Schmidt: "Wir hoffen, dass jemand gesehen hat, wie der Motorroller an der Straße entlang geschoben wurde." Der Besitzer habe sein lädierte Fahrzeug inzwischen wieder. Zeugen melden sich unter Tel. 0431/22000100 bei der Polizeistation Altenholz oder bei jeder anderen Dienststelle.

