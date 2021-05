Einen ungewöhnlichen Unfall meldet die Polizei am Pfingstsonntag aus Eckernförde. Morgens kurz nach 7 Uhr kippte ein Kleinwagen an der Kreuzung Lornsenplatz/B76 aus ungeklärter Ursache an der Verkehrsinsel um. Der 19-jährige Fahrer konnte sich selbst befreien. Beteiligt war kein weiteres Fahrzeug.

Von Cornelia Müller