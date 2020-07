Eckernförde

Die Polizei in Eckernförde hat seit dem Wochenende eine ältere Frau gesucht, die dringend ärztliche Hilfe benötigt hätte. Nun die traurige Gewissheit. Die 81-Jährige lebt nicht mehr. Die Polizei fand am Donnerstag ihre Leiche an einem Tümpel in der Nähe ihrer Wohnung.

Die Frau lebte im St. Martin Altenhilfe-Diakonie-Zentrum in der Margarete-Kruse-Straße in Eckernförde. Woran sie gestorben ist, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.

